Ligue Europa J8 : Aston Villa renverse Salzbourg, Betis confirme, Fenerbahçe assure les barrages

La 8e et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue Europa a rendu son verdict jeudi soir : Aston Villa a opéré une grosse remontée face au RB Salzbourg à Villa Park, le Real Betis a validé une victoire importante à Séville et des positions au classement ont été redéfinies avant la fin de la phase de ligue.

À Villa Park, Aston Villa a conclu son parcours dans la phase de groupes par une victoire 3-2 contre le RB Salzbourg. Les Autrichiens avaient pourtant pris l’avantage à la 33e minute grâce à Karim Konaté, servi par Edmund Baidoo, et avaient ensuite doublé la mise peu après la reprise par Moussa Kounfolo Yeo (49e). Les Villans, menés, ont ensuite inversé la tendance sous la poussée de leur public.

La réaction d’Aston Villa s’est matérialisée par l’entrée en jeu des actions décisives : Morgan Rogers a relancé son équipe à la 65e minute suite à une passe remarquable d’Emiliano Buendía, puis Tyrone Mings a égalisé d’une tête puissante sur un centre de Matty Cash dix minutes plus tard. Le but du succès est intervenu à la 87e minute, signé Jamaldeen Jimoh-Aloba, qui a scellé la victoire et déclenché la célébration à Villa Park. Ce succès constitue la septième victoire d’Aston Villa dans cette phase de ligue et permet au club anglais de conclure à la deuxième place de son groupe, derrière l’Olympique Lyonnais.

Autres faits marquants de la soirée

À Séville, le Real Betis s’est imposé 2-1 face au Feyenoord Rotterdam et a ainsi amélioré sa position au classement de la phase de groupes. Un premier but des Andalous a été refusé à Abde Ezzalzouli en début de rencontre, avant qu’Antony n’ouvre le score d’une frappe remarquable à la 17e minute.

Le Brésilien Antony s’est ensuite illustré en tant que passeur : il a servi Abde sur un centre converti de la tête pour le 2-0 à la 32e minute. Feyenoord a réduit l’écart en fin de match par Casper Tengstedt à la 77e minute, mais ce but n’a pas suffi à modifier l’issue de la rencontre. La victoire du Betis permet au club sévillan de grimper à la quatrième place du groupe, tandis que le Feyenoord voit son parcours dans la compétition prendre fin et est officiellement éliminé.