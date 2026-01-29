Ligue Europa J8 : AS Roma, Mancini reçoit un carton rouge contre Panathinaikos

Début de rencontre difficile pour l’AS Roma en Ligue Europa (J8) : au quart d’heure de jeu, les Giallorossi se retrouvent en infériorité numérique après l’expulsion de Gianluca Mancini. Le défenseur central a reçu un carton rouge pour avoir interrompu une action jugée prometteuse par l’arbitre, contraignant son équipe à poursuivre la partie à dix contre onze contre le Panathinaikos.

La décision, intervenue vers la 15e minute, a forcé un changement immédiat dans l’équilibre numérique sur le terrain. Mancini, élément du dispositif défensif de l’AS Roma, a été prié de quitter le terrain suite à ce carton rouge direct, conformément aux règles de la compétition. L’équipe romaine devra donc terminer la rencontre en jouant avec un homme de moins.

Sur le plan strictement réglementaire, l’expulsion signifie que Mancini ne pourra pas rester sur la pelouse et que son équipe devra adapter sa composition pour faire face à l’avantage numérique du Panathinaikos. L’incident a eu lieu au cours d’une phase offensive adverse qualifiée d' »action prometteuse », expression utilisée pour décrire l’interruption sanctionnée par l’arbitre.

Déroulé et conséquences immédiates

Conformément au déroulé du match, l’expulsion a été matérialisée par un carton rouge adressé au défenseur central. L’arbitre a jugé que l’intervention de Mancini avait stoppé une progression jugée dangereuse, entraînant la décision disciplinaire. Après avoir montré le carton rouge, l’arbitre a demandé au joueur de regagner les vestiaires, laissant l’AS Roma avec dix joueurs sur le terrain pour la majeure partie de la rencontre restante.

Pour la durée du match en cours, l’équipe romaine devra organiser sa ligne défensive et son secteur médian sans le renfort de Mancini. Le règlement de la compétition prévoit l’exclusion immédiate du joueur expulsé et l’absence de remplacement pour le déficit numérique causé par un carton rouge direct, de sorte que l’AS Roma se retrouve contrainte de poursuivre la rencontre à dix.

L’expulsion intervient lors de la huitième journée de la phase de poules de la Ligue Europa, rencontre opposant l’AS Roma au club grec du Panathinaikos. Le match a ainsi vu son déroulement modifié dès ses premiers instants du fait de cette décision disciplinaire, qui a eu pour conséquence directe de priver les Giallorossi d’un de leurs défenseurs centraux titulaires.

Gianluca Mancini, identifié comme défenseur central au sein de l’effectif de l’AS Roma, a donc été sanctionné d’un carton rouge pour avoir annihilé une action offensive adverse qualifiée de prometteuse, selon le compte rendu de la rencontre. L’équipe devra composer avec cette expulsion pour le reste de la confrontation.