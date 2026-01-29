Ligue Europa : 16 équipes qualifiées pour les barrages

La dernière journée de la phase de groupes de la Ligue Europa s’est clôturée jeudi soir : 16 équipes ont obtenu leur billet pour les barrages dont Genk et Stuttgart, auteurs de victoires décisives respectivement contre Malmö (2-1) et Young Boys (3-2). Les qualifications se joueront en matches aller-retour les 13 et 20 février 2026.

Au Cegeka Arena, Genk a renversé Malmö et remporté le match 2-1. Les Suédois ont ouvert le score dès la 4e minute par Taha Abdi Ali. Genk a égalisé sur penalty juste avant la pause grâce à Dean Heymans, transformant la sentence à la 45e minute. La victoire locale a été scellée à la 82e minute par Konstantinos Karetsas, qui a inscrit le but en faveur de Genk pour assurer la qualification du club belge pour les barrages.

Au MPH Arena, Stuttgart s’est imposé 3-2 face à Young Boys de Berne. Les Allemands ont pris un avantage rapide avec un but de Deniz Undav à la 6e minute, suivi d’un second but une minute plus tard signé Ermedin Demirovic. Young Boys a réduit l’écart avant la pause par Armin Gigovic à la 42e minute. En seconde période, Sandro Lauper a permis aux Suisses d’égaliser à la 57e minute. Le score a finalement basculé en faveur de Stuttgart à la 90e minute, lorsque Chema Andrés a inscrit le troisième but de son équipe.

Les autres qualifiés pour les barrages

Outre Genk et Stuttgart, quatorze autres clubs ont validé leur participation aux barrages de la Ligue Europa. Les équipes qualifiées sont : Bologna, Ferencváros, Nottingham Forest, Viktoria Plzen, Crvena Zvezda (Étoile Rouge de Belgrade), Celta Vigo, PAOK Salonique, Lille, Fenerbahçe, Panathinaikos, Celtic Glasgow, Ludogorets, Dinamo Zagreb et Brann. Ces formations se sont imposées lors de leurs rencontres respectives et figurent désormais parmi les seize qualifiées pour la phase de barrages.

Les barrages de la Ligue Europa se joueront sous la formule des matches aller-retour. Les rencontres aller sont programmées le 13 février 2026, les matches retour devant se tenir le 20 février 2026. Les clubs qualifiés attendent à présent la composition des tirages et la détermination de leurs adversaires pour ces confrontations à élimination directe.