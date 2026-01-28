Ligue des Champions J8 : Naples – Chelsea en direct à la TV

Naples accueille Chelsea ce mercredi 28 janvier à 20h00 GMT au stade Diego Armando Maradona pour une rencontre à forts enjeux dans la phase de groupes de la compétition. Le match décidera d’une partie des positions au classement, avec Naples en situation précaire et Chelsea en quête de confort au classement; la rencontre sera retransmise sur plusieurs chaînes internationales.

Actuellement classé 25e avec 8 points, Naples se retrouve provisoirement éliminé de la course aux phases finales et doit obtenir une victoire dans cette rencontre pour espérer rester en course. Le club napolitain ne dispose plus d’autre option que la victoire et devra parallèlement compter sur des résultats défavorables de ses concurrents directs afin d’accrocher une place de barragiste.

Les dirigeants et les joueurs de Naples aborderont la rencontre après un match nul contre Copenhague, résultat qui maintient la pression sur l’équipe et rend impératif un meilleur rendement dans cette confrontation face à Chelsea.

Diffusion télévisée et situation concurrentielle

Chelsea se présente à Naples en occupant la huitième place avec 13 points, position qui lui permet, pour l’instant, de figurer dans le top 8 du groupe. Un succès à l’extérieur offrirait aux Londoniens un matelas de points avant la phase finale de la phase de groupes et renforcerait leur position au classement, tandis qu’un autre résultat modifierait l’équilibre des qualifications.

La rencontre entre Naples et Chelsea sera diffusée en direct sur plusieurs chaînes et plateformes télévisées. Parmi les diffuseurs mentionnés figurent DAZN TV, Canal live et Canal + 9, ainsi que Sky Sports. D’autres chaînes internationales assureront également la retransmission, dont New World TV, Super Sport TV et Sport TV.

Le match sera en outre disponible sur des réseaux spécifiques de certains pays : Sport 4 Israel HD pour Israël, Sport TV2 Portugal HD pour le Portugal, TSN Malta 3 HD pour Malte, TV2 Play Danmark et TV2 Sport X Dansk HD pour le Danemark, ainsi que TV4 Fotboll HD et TV4 Play Sverige pour la Suède.

La liste complète des diffuseurs cités inclut donc DAZN TV, Canal live, Canal + 9, Sky Sports, New World TV, Super Sport TV, Sport TV, Sport 4 Israel HD, Sport TV2 Portugal HD, TSN Malta 3 HD, TV2 Play Danmark, TV2 Sport X Dansk HD, TV4 Fotboll HD et TV4 Play Sverige, permettant à un large public international de suivre la rencontre en direct depuis le stade Diego Armando Maradona.