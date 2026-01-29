Ligue des Champions J8: Mbappé et Kane parmi les meilleurs buteurs

La phase de la ligue de la Ligue des champions s’est clôturée ce mercredi, avec Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs : l’attaquant a inscrit un doublé face à Benfica lors de la huitième journée et porte son total à 13 buts en 7 matches, creusant ainsi un écart net avec ses poursuivants. Harry Kane, fidèle à sa régularité, compte 8 réalisations pour le Bayern Munich, tandis qu’Erling Haaland affiche 7 buts sous le maillot de Manchester City.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La dernière journée a confirmé la hiérarchie offensive établie au fil de la phase de groupes. Mbappé, auteur du doublé face à Benfica, apparaît comme le meilleur artificier de cette édition, un statut chiffré et vérifiable par le cumul de ses réalisations en sept rencontres. Derrière lui, la course aux places d’honneur oppose plusieurs buteurs de haut niveau dont les totaux restent nettement inférieurs mais compétitifs.

La bataille pour le podium reste serrée et les écarts sont significatifs entre le leader et le reste du classement. À l’issue de la huitième journée, les statistiques individuelles permettent de dresser un état précis des meilleurs buteurs de la phase : des noms bien établis côtoient des joueurs ayant profité de la dernière journée pour consolider leur position au classement.

Classement des buteurs à l’issue de la phase

Le classement des dix meilleurs buteurs désormais publié reflète la domination de certains attaquants et la densité offensive de cette édition. En tête, Kylian Mbappé (Real Madrid) – 13 buts en 7 matches. Deuxième rang pour Harry Kane (Bayern Munich) – 8 buts. Erling Haaland (Manchester City) occupe la troisième place avec 7 réalisations.

Plus bas, plusieurs joueurs partagent des totaux proches, illustrant une lutte serrée pour les places suivantes : Anthony Gordon (Newcastle), Gabriel Martinelli (Arsenal) et Victor Osimhen (Galatasaray) sont chacun crédités de 6 buts. Gabriel Martinelli a marqué lors de la dernière journée contre Kairat Almaty, performance qui a contribué à sa position dans ce classement.

Le top 10 se complète avec des joueurs ayant atteint les cinq réalisations : Fermín López (FC Barcelone) – 5 buts ; Marcus Rashford (FC Barcelone) – 5 buts ; Harvey Barnes (Newcastle) – 5 buts ; Vitinha (PSG) – 5 buts. Ces chiffres donnent une photographie chiffrée des principaux contributeurs offensifs de la phase.

Le classement met en évidence à la fois des leaders clairement démarqués et un groupe de poursuivants très resserré où chaque but pèse dans l’équilibre du podium et du top 10. Les totaux présentés correspondent aux performances enregistrées à l’issue de la huitième journée de la phase de la Ligue des champions.