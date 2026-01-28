Ligue des Champions (J8): Manchester City assure, Arsenal termine en patron

La phase de poules de la Ligue des champions s’est achevée ce mercredi lors de la 8e et dernière journée, avec notamment des succès de Manchester City (2-0 face à Galatasaray) et d’Arsenal (3-2 contre Kairat Almaty) qui ont validé leurs objectifs et confirmé leur présence en phase à élimination directe.

À l’Etihad Stadium, Manchester City s’est imposé 2-0 contre Galatasaray. Les Citizens ont pris l’avantage dès la 11e minute par Erling Haaland, qui a stoppé sa série blanche en reprenant une passe aux abords de la surface avant d’ouvrir le score d’un lob. City a ensuite creusé l’écart à la 29e minute : Rayan Cherki, bien servi dans la surface, a doublé la mise d’une finition du pied gauche. Les hommes de Pep Guardiola ont maîtrisé la fin de rencontre et sécurisé la victoire.

Arsenal a conclu sa phase de groupes par une nouvelle victoire spectaculaire, battant Kairat Almaty 3-2. Les Londoniens, déjà qualifiés, ont pourtant vu les visiteurs revenir dans le match à la 90+3e minute, mais ont tenu sur l’ensemble du temps réglementaire pour empocher les trois points.

Détails des rencontres et conséquences pour la suite de la compétition

Le match à Manchester a été décisif dans son premier acte. Erling Haaland a ouvert le score après une passe reçue près de la surface, concluant d’un lob qui a permis à City de débloquer la situation dès la 11e minute. Le deuxième but, inscrit par Rayan Cherki à la 29e minute, est intervenu après une passe dans la surface et une finition précise du gauche. City a ensuite géré son avance sans encaisser de but, obtenant ainsi la qualification directe pour les huitièmes de finale et terminant la phase de ligue à la 8e place.

À l’Emirates, Arsenal a pris un départ rapide. Viktor Gyökeres a ouvert le score dès la 3e minute, d’une frappe depuis l’extérieur de la surface après une passe de Kai Havertz. Kairat a réagi immédiatement et obtenu un penalty à la suite d’une faute dans la surface, sanction confirmée après recours à la VAR ; Jorginho a transformé la sentence à la 5e minute pour égaliser. Arsenal a repris l’avantage à la 15e minute par Kai Havertz, auteur d’une action individuelle conclue par une frappe plein axe.

La domination des Gunners a été encore récompensée à la 36e minute lorsqu’un but de Gabriel Martinelli a été validé après consultation de la VAR, portant le score à 3-1. Kairat a réduit l’écart dans le temps additionnel grâce à Ricardinho, qui a profité d’un centre de Valeriy Gromyko pour marquer de la tête à la 90+3e minute, sans toutefois empêcher la défaite. Avec cette victoire, Arsenal termine la phase de ligue en tête de son groupe, ayant remporté ses huit matches, un record dans cette nouvelle formule de la Ligue des champions.