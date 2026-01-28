Ligue des Champions (J8) : Gabriel Martinelli se rapproche de Thierry Henry

Arsenal mène logiquement 3-1 à la pause contre le Kairat Almaty lors de la 8e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, une rencontre disputée ce mercredi au cours de laquelle les Gunners, déjà qualifiés avant le coup d’envoi, ont affiché une première période largement à leur avantage. L’ailier brésilien Gabriel Martinelli a inscrit le troisième but d’Arsenal, son sixième en Ligue des Champions cette saison, contribuant à la domination offensive londonienne.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Aligné d’entrée par Mikel Arteta, Martinelli a trouvé le chemin des filets à la 36e minute, bien servi par Viktor Gyökeres, selon les comptes rendus de la rencontre. Ce but intervient au terme d’une séquence offensive collective qui a permis à Arsenal de se créer des occasions et de concrétiser sa supériorité dans le jeu, établissant ainsi le score à 3-1 au moment du retour aux vestiaires.

La première période a été décrite comme maîtrisée par les joueurs d’Arsenal, dominateurs dans la possession et efficaces devant le but adverse. Le cumul des situations et l’efficacité opportuniste ont permis aux Gunners de s’imposer momentanément sur le plan du résultat, tandis que Kairat Almaty parvenait à inscrire un but en réaction avant la pause.

Martinelli à un but de Thierry Henry en Ligue des Champions

Avec cette réalisation, Gabriel Martinelli porte son total à six buts en sept rencontres de Ligue des Champions cette saison. Ce chiffre place l’ailier brésilien dans une trajectoire statistique notable au sein de la compétition, en particulier pour un joueur de son âge et de son profil.

Sur le plan historique du club, seul Thierry Henry a fait mieux qu’un total de six buts lors d’une seule campagne de Ligue des Champions sous le maillot d’Arsenal. L’ancienne légende du club avait atteint la marque de sept buts lors des saisons 2001-2002 et 2002-2003, références citées dans les archives de performances des Gunners en C1.

Les statistiques de la rencontre et le total de buts inscrits par Martinelli cette saison confirment son rôle offensif au sein de l’effectif entraîné par Mikel Arteta, position relayée par les éléments de match disponibles. Martinelli se trouve ainsi à une unité du total le plus élevé réalisé par un joueur d’Arsenal sur une seule campagne européenne en Ligue des Champions, selon les chiffres rapportés après la première période.