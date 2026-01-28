Ligue des Champions J8 : Borussia Dortmund et Inter Milan publient leurs compositions

Les compositions officielles de Borussia Dortmund et de l’Inter Milan ont été publiées pour la 8e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de l’UEFA : les deux équipes s’affrontent à 20h GMT, à l’occasion d’un match qui voit l’Inter Milan se déplacer en Allemagne et avoir besoin d’une victoire pour espérer une place dans le top 8 du classement de la phase linéaire.

Les deux entraîneurs ont communiqué leurs choix pour le onze de départ avant le coup d’envoi fixé à 20h GMT. Du côté allemand, les supporters et observateurs retrouvent notamment Beier, Fábio Silva et Guirassy titulaires dès le départ. Pour l’Inter Milan, plusieurs cadres figurent également dans le onze retenu, tandis que l’attaquant Lautaro Martínez débute sur le banc.

Selon les annonces officielles, Niko Kovač a présenté son équipe de départ. De leur côté, les décisions de l’encadrement de l’Inter se traduisent par le maintien de joueurs comme Dimarco, Sucic et Henrikh Mkhitaryan dans le onze initial.

Compositions officielles

Borussia Dortmund : Kobel – Can, Schlotterbeck, Mane, Ryerson, Nmecha, Bellingham, Bensebaini, Beier, Fábio Silva et Guirassy.

Inter Milan : Sommer – Bisseck, Acerbi, Akanji, Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram et Bonny.

