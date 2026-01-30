Ligue des champions CAF J4 : AS FAR face à la JS Kabylie

Ce samedi 31 janvier 2026 à 19h GMT, le FAR Rabat reçoit la JS Kabylie à Rabat pour la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions de la CAF, un match présenté comme décisif dans le groupe B. Après trois journées, les deux clubs disposent chacun de seulement deux points et se retrouvent sous forte pression, alors que la course à la qualification se joue sur la répartition des points entre les quatre équipes du groupe.

Troisième et quatrième du groupe B avec deux unités après trois rencontres, le FAR Rabat et la JS Kabylie pointent derrière Al Ahly du Caire, leader, et Young Africans, deuxième avec quatre points. Le calendrier et les résultats des premières journées placent ce match retour au centre des enjeux de qualification pour la suite de la compétition continentale.

La première confrontation entre les deux équipes, disputée lors de la précédente journée en Algérie, s’était conclue sur un score nul et vierge (0-0). Ce match aller sans vainqueur a laissé les deux effectifs sans avance decisive dans un groupe où chaque point prend une importance accrue.

Confrontations directes, bilan historique et contexte sportif

L’historique des confrontations entre FAR Rabat et JS Kabylie fait clairement pencher la balance en faveur des Algériens. Sur cinq rencontres officielles, la JS Kabylie s’est imposée à trois reprises, tandis que le FAR Rabat n’a enregistré aucune victoire face à son adversaire kabyle. La dernière opposition entre les deux formations, également neutralisée par un 0-0, illustre un affrontement récent relativement fermé.

La JS Kabylie évolue sous la conduite de l’entraîneur Joël Zinnbauer, tandis que le FAR Rabat est dirigé par Alexandre Santos. Ces identités techniques sont intégrées au cadre tactique et stratégique évoqué autour de la confrontation, sans détails supplémentaires communiqués sur les effectifs ou les choix de composition pour la rencontre.

Le match de Rabat est ainsi attendu comme une étape clé dans la course au classement du groupe B. Les deux équipes, toutes deux à deux points, abordent cette rencontre avec la nécessité de marquer des points à l’extérieur ou de consolider leur position à domicile selon leur situation respective.

Sur le plan géographique et organisationnel, la rencontre se joue à Rabat, où le FAR Rabat évoluera à domicile. Le statut de club hôte est présenté comme un atout pour les Marocains, le club militaire étant annoncé favori dans les évaluations publiées autour de la rencontre.