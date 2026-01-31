Ligue des champions CAF : AS FAR bat la JS Kabylie

La JS Kabylie s’est inclinée 1-0 face à l’AS FAR de Rabat lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF, une défaite qui laisse le club algérien à deux points après quatre matches et dans une position compromise pour la suite de la compétition.

L’unique réalisation de la rencontre est intervenue à la 74e minute par l’intermédiaire de Hamza Khabba. Ce dernier était entré en jeu en première période, remplaçant Mouhcine Bouriga, contraint de céder sa place sur blessure. Selon le compte rendu de la rencontre, l’AS FAR a longtemps buté sur la défense de la JSK avant de trouver la faille en seconde période.

Après ce revers 1-0, la JS Kabylie figure à la dernière place du groupe avec deux points au terme de quatre journées. Le calendrier de la phase de groupes prévoit encore deux journées à disputer pour chaque équipe du groupe.

Résultats précédents et classement du groupe

Le parcours de la JS Kabylie en phase de groupes comporte, avant cette quatrième journée, une première défaite lourde concédée face à Al Ahly d’Égypte (4-1) lors de la première journée. Par la suite, le club algérien a enchaîné deux matches nuls sans but : d’abord contre les Young Africans de Tanzanie, puis lors de la première rencontre face à l’AS FAR de Rabat.

La défaite concédée lors du match retour du quatrième tour aggrave ainsi la situation au classement pour la JSK, qui conserve seulement deux points après quatre sorties. Dans le même temps, Al Ahly a obtenu un résultat nul lors de son déplacement sur la pelouse des Young Africans, un point qui porte le total du club égyptien à huit unités et lui permet de rester en tête du groupe D.

Les éléments factuels disponibles indiquent les scores et les points acumulés à ce stade : JS Kabylie, deux points en quatre matches ; Al Ahly, huit points après son nul à l’extérieur contre les Young Africans. Le but de la rencontre a été inscrit par Hamza Khabba à la 74e minute, après son entrée en jeu en remplacement de Mouhcine Bouriga, blessé.

Le déroulé du match mentionne une première période marquée par la résistance défensive de la JSK face aux offensives de l’AS FAR, la décision intervenant en seconde période. Aucun autre but n’a été signalé et les informations disponibles se limitent aux faits exposés ci-dessus.