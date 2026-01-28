Ligue des Champions : Arsenal et Bayern qualifiés pour les huitièmes de finale

La phase de groupes de la Ligue des Champions UEFA 2025-2026 a rendu son verdict : huit équipes se qualifient directement pour les huitièmes de finale, avec Arsenal en tête après un parcours parfait (8 victoires, 24 points, +19), suivis du Bayern Munich (7 victoires, 21 points, +14), puis Liverpool (18 points, +12) et Tottenham (17 points, +10). Le FC Barcelone, Chelsea, le Sporting CP et Manchester City complètent le tableau, tous à 16 points et départagés par la différence de buts.

Arsenal a remporté l’ensemble de ses huit rencontres de poule, totalisant 24 points et une différence de buts de +19. Ce bilan chiffré place le club londonien en tête du classement des qualifiés directs à l’issue de la phase linéaire.

Le Bayern Munich suit avec sept succès pour 21 points et une différence de buts de +14. Liverpool pointe à la troisième place avec 18 points et une différence de buts de +12, tandis que Tottenham occupe la quatrième position avec 17 points et une différence de +10.

Positions et départages pour les dernières places qualificatives

La lutte pour les places restantes du Top 8 a été plus disputée. Le FC Barcelone a validé sa qualification directe avec 16 points, profitant notamment des résultats enregistrés par d’autres prétendants : la défaite du Real Madrid sur le score de 4-2 et le match nul entre le Paris Saint-Germain et Newcastle (1-1). Ces éléments ont contribué à la configuration finale du classement des équipes à 16 points.

Quatre clubs terminent ainsi la phase de groupes avec 16 points mais sont départagés par la différence de buts. Le FC Barcelone présente une différence de +8, Chelsea affiche +7, le Sporting CP +6 et Manchester City également +6. La hiérarchie entre le Sporting CP et Manchester City est déterminée par des critères de départage autres que le seul total de points, la différence de buts figurant parmi les éléments pris en compte.

Voici la liste des équipes qualifiées directement pour les huitièmes de finale et leurs totaux chiffrés :

1- Arsenal : 24 points (+19)

2- Bayern Munich : 21 points (+14)

3- Liverpool : 18 points (+12)

4- Tottenham : 17 points (+10)

5- FC Barcelone : 16 points (+8)

6- Chelsea : 16 points (+7)

7- Sporting CP : 16 points (+6)

8- Manchester City : 16 points (+6)