Ligue des champions: Ademola Lookman s’attend à un choc « particulier » face au Barça

Avant le quart de finale de la Ligue des champions de l’UEFA, Ademola Lookman se projette déjà vers un duel de haute intensité contre le FC Barcelone.

La tension monte à l’approche des quarts de finale. Qualifié au terme d’une double confrontation spectaculaire face à Tottenham, l’Atlético de Madrid s’apprête à défier le FC Barcelone pour une place dans le dernier carré. Déjà tombeurs des Catalans en Coupe du Roi cette saison, les Colchoneros savent toutefois que la donne sera différente sur la scène européenne, où les hommes de Hansi Flick auront à cœur de prendre leur revanche.

Lucide, Ademola Lookman s’attend à une opposition relevée et insiste sur la nécessité d’une préparation sans faille : « Le match contre Barcelone sera vraiment particulier, face à un adversaire redoutable. Nous devons être prêts et nous nous préparerons comme il se doit. On verra bien », a confié l’ailier. Au-delà de l’affiche, l’enjeu est considérable : le vainqueur retrouvera en demi-finale soit Arsenal, soit le Sporting CP.