Ligue 1 : le RC Strasbourg accueille un nouveau défenseur

Le Racing Club de Strasbourg a officialisé l’arrivée d’Aarón Anselmino, prêté par Chelsea jusqu’à la fin de la saison. L’international argentin des moins de 20 ans rejoint ainsi l’effectif alsacien pour apporter de la profondeur au secteur défensif.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Formé en Argentine, Anselmino avait été recruté par Chelsea en 2024 après un passage à Boca Juniors. Le transfert vers l’Angleterre avait suscité l’intérêt autour de ce jeune joueur prometteur, qui poursuit désormais sa progression en prêt en Ligue 1.

Durant la première partie de l’exercice, il a évolué sous les couleurs du Borussia Dortmund, où il a disputé six rencontres de Bundesliga — inscrivant un but — ainsi que trois matches en Ligue des champions. Le club strasbourgeois a fait part de sa satisfaction à l’idée d’accueillir le défenseur pour la suite de la saison et lui souhaite de s’intégrer rapidement au groupe.

Un renfort pour la fin de saison

En débarquant au Racing, Anselmino devrait concourir pour une place dans la charnière et offrir une option supplémentaire au staff technique. Ce prêt représente pour lui une nouvelle opportunité de gagner du temps de jeu en compétition nationale et européenne, tandis que Strasbourg espère profiter de sa jeunesse et de son expérience récente en Allemagne pour stabiliser sa défense et renforcer ses ambitions sur le terrain.