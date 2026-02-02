Ligue 1 : le Paris FC recrute Rudy Matondo en provenance d’Auxerre

Le Paris FC a officialisé, ce lundi, la signature du jeune milieu Rudy Matondo, international français chez les moins de 18 ans. Le natif de Grigny rejoint ainsi l’effectif du promu, après avoir évolué ces dernières saisons au centre de formation d’Auxerre.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Formé en région parisienne avant de rejoindre l’Yonne en 2023, le milieu de 17 ans a déjà accumulé une vingtaine d’apparitions en Ligue 1 avec l’AJA. Son arrivée à Paris intervient dans le cadre d’un transfert et traduit la volonté du club francilien d’investir sur des joueurs au fort potentiel.

Dans son communiqué, le Paris FC a salué l’arrivée d’un profil jeune et prometteur prêt à s’investir dans le projet du club sous la direction de Stéphane Gilli. Les dirigeants ont mis en avant son engagement et ses qualités techniques comme des atouts pour renforcer le groupe.

Un renfort axé sur l’avenir

Marco Neppe, le directeur sportif, a également exprimé sa satisfaction de voir le joueur retrouver sa région d’origine. Selon lui, Matondo possède un tempérament combatif et un style de jeu intense, des caractéristiques qui devraient bien s’intégrer au collectif parisien. Le club espère que ce recrutement permettra à la fois de consolider l’entrejeu et d’accompagner la progression du jeune international au plus haut niveau.

À 17 ans, Rudy Matondo arrive donc dans un environnement qui mise sur la formation et la montée en puissance des talents. Reste à savoir quelle place il occupera rapidement dans la rotation de l’équipe et comment son profil sera exploité par l’encadrement sportif tout au long de la saison.