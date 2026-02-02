Ligue 1 : le Paris FC prête Yoan Koré à Amiens

Le Paris FC, promu en Ligue 1, a officialisé ce lundi le départ temporaire de Yoan Koré vers Amiens SC. Le jeune défenseur central de 21 ans est prêté pour six mois, avec une option permettant au club picard de l’acquérir définitivement.

Après une première moitié de saison passée en prêt au Betis, où il a principalement évolué avec la réserve, Koré retrouve le championnat français. Au total, il a pris part à 11 rencontres en Espagne et inscrit un but.

Amiens, qui pointe actuellement dans une zone conduisant aux barrages, insiste sur les qualités physiques et techniques du joueur. Mesurant 1,87 m, il est décrit comme un élément puissant, performant dans les duels et doté d’une bonne lecture du jeu, des atouts qu’il est attendu à mettre au service du collectif picard.

Profil et statistiques

Recruté par le Paris FC, Koré a cumulé 51 apparitions officielles sous le maillot francilien, pour quatre buts et trois passes décisives. Son profil de défenseur axial, allié à sa taille et à son engagement, explique l’intérêt d’Amiens qui souhaite renforcer son secteur défensif pour la phase cruciale de la saison.