Ligue 1 : le coach du Paris FC évoque Ciro Immobile

Avant le coup d’envoi du match entre le Paris FC et l’Olympique de Marseille, l’entraîneur du club promu, Stéphane Gilli, a été interrogé par beIN Sports sur la rumeur de la venue de l’attaquant international italien Ciro Immobile, actuellement âgé de 35 ans et évoluant à Bologne, et a répondu sans confirmer un éventuel transfert.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Interrogé sur la possible arrivée d’Immobile, dont la rumeur a été relayée par la presse italienne, Stéphane Gilli a d’abord reconnu les qualités sportives du joueur. « Immobile ? C’est un attaquant qui met des buts, qui joue à Bologne, c’est un très bon joueur », a déclaré l’entraîneur du Paris FC, en soulignant la réputation de l’attaquant comme buteur.

Le technicien a également évoqué le contexte médiatique entourant ce dossier, indiquant qu’il existe « beaucoup de choses dans la presse ». Il a rappelé que le club recherche un profil précis : « ce n’est pas un secret de savoir les profils qu’on cherche : un attaquant capable de marquer des buts. » Ces propos confirment que la recherche d’un buteur figure parmi les priorités sportives évoquées publiquement par le staff du Paris FC.

Les limites d’un discours public : entre reconnaissance des besoins et refus de confirmation

Sur la question d’une confirmation officielle, Stéphane Gilli a été explicite quant à ses limites. « Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne peux pas vous répondre. Je peux parler de mes joueurs, mais pas de ceux qui ne sont pas les miens encore. » L’entraîneur a ainsi distingué ce qui relève du discours sur l’effectif déjà constitué et ce qui concerne des joueurs susceptibles d’arriver, sans pour autant offrir d’information nouvelle sur d’éventuelles négociations ou le statut d’Immobile vis-à-vis du club.

Gilli a ensuite relativisé la formulation de l’intervieweur et l’interprétation médiatique : « Si je le souhaite (Immobile) mais qu’il est encore trop tôt pour dire que c’est un joueur du Paris FC ? » Par cette question rhétorique, il a mis en évidence l’absence de confirmation ferme tout en ne démentant pas explicitement l’intérêt pour le profil évoqué.

Enfin, au micro de beIN Sports, l’entraîneur a repris une dernière fois la portée des propos échangés avec le journaliste : « J’aime bien votre propos mais ça reste votre propos. » Ces paroles clôturent son intervention préalable au match, marquant son refus d’alimenter la rumeur par une annonce ou une vérification formelle.