Ligue 1 (J20) : Strasbourg battu par le PSG

Le Paris Saint-Germain s’est imposé 2-1 à Strasbourg, mardi soir au stade de la Meinau, et reprend la tête de la Ligue 1 à l’issue de la 20e journée, deux points devant Lens. La rencontre a été marquée par des temps forts dès la première période, un penalty manqué par les locaux, l’ouverture du score de Mayulu, l’égalisation de Guéla Doué et l’expulsion d’Hakimi après visionnage des images, avant le but décisif de Nuno Mendes en fin de match.

Le RC Strasbourg a rapidement tenté d’imposer son rythme et s’est procuré la première occasion par Moreira, qui a contraint le gardien parisien Safonov à se coucher sur une frappe à la 14e minute. Le PSG a répliqué trois minutes plus tard par une tête de Pacho au-dessus suite à un corner de Mendes (17e). Strasbourg a obtenu un penalty après une main de Marquinhos sur un tir de Ouattara (19e), mais Panichelli a vu sa tentative repoussée par Safonov (21e). Paris a ensuite pris l’avantage à la 22e minute : Mayulu a profité d’une erreur de Sarr pour tromper Penders (0-1, 22e). Le Racing a répondu rapidement : sur un centre venu de la gauche de Chilwell, Guéla Doué a remis les deux équipes à égalité (1-1, 28e). Avant la pause, Enciso a trouvé Safonov sur sa route (41e) et une volée d’Hakimi a été repoussée par Penders (43e).

En début de seconde période, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a effectué un premier changement : Mbaye est sorti au profit de Désiré Doué. Enciso et Godo se sont montrés remuants et ont sollicité la défense parisienne à plusieurs reprises. À la 57e minute, Mayulu a servi Doué, dont la frappe enroulée est passée tout près de la lucarne opposée. Les Parisiens ont continué de faire tourner leur effectif : Lee et Dembélé sont entrés à la 60e minute pour remplacer Mayulu et Barcola.

Temps forts de la fin de match et décision

La partie a été bousculée par une faute d’Hakimi sur Panichelli, sanctionnée initialement d’un avertissement par l’arbitre Eric Wattellier, puis transformée en expulsion après visionnage des images ; le PSG a donc terminé le match à dix (78e). À la 82e minute, Zaïre-Emery a adressé un centre vers le second poteau, où la tête de Nuno Mendes a permis à Paris de reprendre l’avantage (1-2, 82e). Quelques minutes plus tard, Mendes a failli marquer contre son camp en tentant une remise de la tête pour Safonov, qui a abouti à un corner (85e).

Après six minutes de temps additionnel, Eric Wattellier a sifflé la fin de la rencontre. À l’issue de cette 20e journée, le PSG reprend les commandes de la Ligue 1 avec deux points d’avance sur Lens.