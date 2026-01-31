Ligue 1 (J20) : Monaco dévoile son groupe pour recevoir Rennes

Ce soir à 21h05 (diffusion Ligue1+), au Stade Louis-II, l’AS Monao reçoit le Stade Rennais pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Le coach asémiste, Sébastien Pocognoli, a retenu un groupe de 21 joueurs mais doit composer avec de nombreux blessés : huit forfaits sont annoncés (Pogba, Salisu, Minamino, Hradecky, Faes, Dier, Cabral et Mawissa).

Face à ces indisponibilités, le staff de l’ASM a officialisé la liste des joueurs convoqués pour la réception de Rennes. La communication du club précise le nom des vingt et un éléments présents dans le groupe, répartis entre gardiens, défenseurs, milieux et attaquants.

Voici le groupe de l’ASM pour cette 20e journée de Ligue 1 : gardiens : Köhn, Lienard, Stawiecki ; défenseurs : Diatta, Henrique, Kehrer, Nibombe, Ouattara, Teze, Vanderson ; milieux : Akliouche, Bamba, Camara, Coulibaly, Golovin, Idumbo, Zakaria ; attaquants : Balogun, Biereth, Fati, Ilenikhena.

Composition détaillée du groupe retenu

Le groupe retenu par Sébastien Pocognoli comprend trois gardiens. Les noms communiqués par le club sont Köhn, Lienard et Stawiecki.

La ligne défensive se compose de sept joueurs : Diatta, Henrique, Kehrer, Nibombe, Ouattara, Teze et Vanderson figurent dans la liste des défenseurs convoqués pour la rencontre.

Au milieu de terrain, le staff a retenu sept éléments. Les milieux inscrits dans le groupe sont Akliouche, Bamba, Camara, Coulibaly, Golovin, Idumbo et Zakaria.

Le secteur offensif du groupe réunit quatre attaquants : Balogun, Biereth, Fati et Ilenikhena composent l’attaque du contingent convoqué pour la réception du Stade Rennais.