Ligue 1 J20 : Luis Enrique évoque le déplacement du PSG à Strasbourg

Le RC Lens a repris la tête de la Ligue 1 en s’imposant 1-0 face au Havre lors du match d’ouverture de la 20e journée, reléguant provisoirement le Paris Saint-Germain à la deuxième place avant la rencontre de clôture entre le PSG et Strasbourg prévue dimanche soir à 20h45. À la veille de ce déplacement à la Meinau, l’entraîneur parisien Luis Enrique s’est exprimé en conférence de presse et auprès de PSGTV. Il a abordé le contexte du match à Strasbourg, les absences déclarées au sein de son effectif et la double confrontation de barrages de Ligue des champions contre l’AS Monaco programmée en février.

Luis Enrique a qualifié le déplacement à Strasbourg de « match piège », rappelant la difficulté des rencontres à l’extérieur. Il a décrit Strasbourg comme « une équipe jeune mais avec beaucoup de qualités », rappelant que le club alsacien avait récemment changé d’entraîneur et qu’il pratique un football de qualité. Le technicien espagnol a évoqué le nul concédé au Parc des Princes lors de la précédente rencontre entre les deux équipes pour souligner la difficulté de l’opposition.

Le PSG se présentera à Strasbourg privé de Quentin Ndjantou, de Khvicha Kvaratskhelia et de Fabian Ruiz, a indiqué Luis Enrique. Le coach a également mentionné qu’il retrouvera sur le banc du Racing son homologue Gary O’Neil, nommé à la tête de Strasbourg le 7 janvier dernier.

Les propos de Luis Enrique sur les barrages et la gestion du calendrier

Interrogé sur la double confrontation de barrages de Ligue des champions face à l’AS Monaco en février, Luis Enrique a estimé que ces deux rencontres allaient être difficiles. Il a souligné l’importance de la compétition en ces termes : « La Ligue des champions est une compétition merveilleuse, c’est une compétition qu’on veut gagner. » Le technicien a insisté sur la nécessité d’avoir le « meilleur calendrier » pour aborder ces rencontres et a précisé que ces matches « sont durs à gagner, ils vont conditionner toute la compétition. »

Sur la question de jouer les barrages plutôt que d’accéder directement à la phase de groupes, Luis Enrique a indiqué que la situation n’était pas négative et qu’elle permettait d’accumuler le nombre de matches nécessaires pour l’équipe. Il a déclaré que « normalement, dans une compétition, il faut une égalité pour toutes les équipes de gagner » et a affirmé que le club fait « ce qui est le meilleur pour l’équipe ». Ces éléments ont été exposés par l’entraîneur lors de ses interventions publiques et médiatiques à la veille du match à Strasbourg.

Après huit matchs de phase de ligue, le PSG avait terminé à la 11e place, a rappelé l’entraîneur au cours de ses déclarations.