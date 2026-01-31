Ligue 1 J20 : le Paris FC annonce son groupe pour affronter l’OM

Stéphane Gilli a retenu un groupe de 21 joueurs pour la réception de l’Olympique de Marseille (OM), prévue à 17h pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, un rendez-vous de la 20e journée opposant le Paris FC (14e) à l’OM (3e).

Le coach du Paris FC a procédé à la convocation de 21 éléments et a intégré la dernière recrue du club, le défenseur international italien Diego Coppola, au groupe retenu pour cette rencontre à domicile.

Parallèlement, le communiqué du club précise que quatre joueurs seront indisponibles pour ce match : Chergui, De Smet, Lees-Melou et Cafaro. Dans le document listant le groupe, le nom de Cafaro apparaît toutefois parmi les milieux, ce qui est mentionné ci-après tel que publié par le club.

Le groupe convoqué par le Paris FC

Le Paris FC a communiqué la composition complète du groupe de 21 joueurs, répartis par poste comme suit :

Gardiens : Nkambadio, Trapp.

Défenseurs : Kolodziejczak, Mbow, Otavio, Ollila, Sangui, Traoré, Coppola.

Milieux : M. Lopez, Camara, Cafaro, Marchetti, Munetsi.

Attaquants : J. Lopez, Gory, Koleosho, Ikoné, Krasso, Simon, Geubbels.

Le club indique explicitement l’arrivée de Diego Coppola, présenté comme la dernière recrue et intégré directement au groupe de 21 joueurs convoqués par l’entraîneur Stéphane Gilli pour la rencontre contre l’Olympique de Marseille.

Le Paris FC, qui occupe la 14e place du classement de Ligue 1, accueille un OM positionné en 3e position avant cette 20e journée du championnat. Le match est fixé à 17h et se déroulera sur la pelouse du Paris FC, conformément au calendrier de la 20e journée.

La liste des absents communiquée par le club mentionne Chergui, De Smet, Lees-Melou et Cafaro comme joueurs indisponibles pour la rencontre. Malgré cette mention, la feuille de match publiée comprend le nom de Cafaro parmi les cinq milieux retenus, information reproduite selon le communiqué officiel du Paris FC.