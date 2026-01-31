Ligue 1 J20 : compositions officielles de Paris FC et de l’OM

Paris FC et l’Olympique de Marseille se retrouvent ce samedi à 17h pour la 20e journée de Ligue 1, trois jours après l’élimination de l’OM en Ligue des champions : les deux entraîneurs, Stéphane Gilli et Roberto De Zerbi, ont communiqué leurs onze de départ, avec le club phocéen qui récupère ses deux dernières recrues, Timber et Nwaneri.

Stéphane Gilli aligne en attaque le trio Kebbal-Krasso-Simon, conformément aux choix annoncés avant la rencontre. Le technicien du Paris FC a retenu un groupe mêlant des éléments de son effectif offensif pour tenter de contrer la formation marseillaise qui se présente en déplacement.

Roberto De Zerbi, de son côté, fait appel à Timber et Nwaneri, ses deux dernières arrivées, et confirme la présence d’Aubameyang dans le onze titulaire. Le capitaine de Marseille est Balerdi, tandis que M. Lopez porte le brassard côté parisien.

Compositions annoncées

Paris FC : Trapp – Mbow, Kolodziejczak, Otavio, – Gory, M. Lopez (capitaine), Camara, Sangui – Kebbal, Krasso, Simon

Marseille : Rulli – Weah, Balerdi (capitaine), Aguerd, Medina – Højbjerg, Timber – Nwaneri, Greenwood, Paixao – Aubameyang