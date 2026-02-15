Ligue 1 J18 : Zoman et Tchologo s’imposent, Stella Adjamé freinée par Korhogo

La 18e journée du championnat de Ligue 1 ivoirienne s’est achevée ce dimanche 15 février, marquée par des rencontres serrées et peu de buts. Seules deux équipes ont trouvé le chemin des filets lors de cette journée, tandis que le derby entre Stella Adjamé et Korhogo est resté muet.

Stella Adjamé et Korhogo ont livré une rencontre hachée, où les occasions franches se sont faites rares. La première période a offert quelques tentatives des deux côtés, sans réussite, et la seconde a davantage tourné au duel au milieu de terrain qu’à une véritable opposition offensive. Au coup de sifflet final, les deux clubs se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0).

Sur sa pelouse, Zoman a mis fin à une série sans victoire en s’imposant 1-0 face à Bouaké. Après une domination globale, le match n’a basculé qu’en seconde période : c’est Yao Evrard qui a délivré les siens en inscrivant l’unique but à la 79e minute. Cette victoire permet à Zoman de grignoter du terrain au classement.

Faits marquants et répercussions au classement

Tchologo, de son côté, a arraché un succès précieux sur le terrain de Mouna FC (1-0). Plus entreprenants et plus dangereux dans le jeu, les visiteurs ont ouvert le score dès la 50e minute grâce à Cissé Bassikri. Ce résultat offre à Tchologo une bouffée d’air au niveau des points et réduit l’écart de trois unités qui le séparait de son adversaire direct. Dans le même temps, Zoman, désormais à 21 points, échangera sa place avec Bouaké, resté à 20 points, accentuant ainsi la lutte pour les positions au classement.