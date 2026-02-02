Liga : le Real Madrid remporte une nouvelle victoire entachée de controverse

Lors de la 22e journée de Liga, le Real Madrid s’est imposé 2-1 contre le Rayo Vallecano. La victoire des Merengues a été décidée sur un penalty transformé par Kylian Mbappé, accordé après dix minutes de temps additionnel et converti à la 90+10.

Henry DONCHE
Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
198 vues
Liga : encore une victoire controversée du Real Madrid
1 min de lecture
Google News Commenter
Benin Web TV 2.0 est disponibleVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant

La nature de l’arbitrage sur cette action et la durée du temps additionnel ont provoqué des contestations, certains estimant que l’arbitre a avantagé le club madrilène. Ces dernières semaines, l’arbitrage en Liga est au centre de vifs débats, avec des acteurs du football qui accusent parfois les officiels de privilégier certaines équipes.

Des voix évoquent une pression pouvant peser sur les arbitres et rappellent que, en tant qu’humains, ceux-ci peuvent commettre des erreurs susceptibles de favoriser ou de désavantager un club.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
11:20 Célébrité : Amir contraint d’embrasser une autre femme que la sienne
11:19 Célébrité : Grammy Awards 2026: la razzia de Kendrick Lamar, Bad Bunny et Olivia Dean entrent dans l’histoire
11:20 Amir contraint d’embrasser une autre femme que la sienne
Benin Web TV 2.0 est disponibleRejoindre Maintenant