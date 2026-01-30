Liga : Hansi Flick assure que le FC Barcelone peut renverser la situation avant Elche

Le FC Barcelone se déplace ce samedi à l’Estadio Martínez Valero pour y affronter Elche, match comptant pour la 22e journée de la Liga et programmé à 20h00 GMT. À la veille de la rencontre, l’entraîneur barcelonais Hansi Flick a rencontré les médias pour évoquer les enjeux de ce déplacement, la qualité de l’adversaire et la situation des joueurs en phase de rééducation.

Interrogé sur Elche et sur la direction technique assurée par Éder Sarabia, Flick a souligné le niveau de performance affiché par le club valencien depuis le début de la saison. Selon l’entraîneur du Barça, Sarabia réalise « un travail fantastique » et a mis en avant le mélange de courage et d’aspérités offensives de l’équipe adverse.

Flick a décrit Elche comme une formation qui « joue très bien », précisant qu’elle présente un style attrayant et qu’elle se procure de nombreuses occasions de but. Ces éléments expliquent, selon lui, pourquoi il ne faut pas sous-estimer ce rendez-vous, même si Barcelone aborde la rencontre avec l’ambition de prendre les trois points.

Les retours et les priorités du groupe

L’entraîneur a également fait le point sur l’état de santé de plusieurs éléments du groupe barcelonais. Il a indiqué que des joueurs sortis sur blessure travaillent au retour et qu’une évolution positive est observée pour certains d’entre eux. Pedri, selon Flick, est « à mi-chemin de sa convalescence », ce qui laisse entendre une reprise progressive des charges de travail sous la supervision du staff médical du club.

Sur Gavi, Flick a souligné que le milieu s’entraîne désormais davantage qu’auparavant, sans toutefois détailler un calendrier précis de retour à la compétition officielle. De la même manière, l’entraîneur a évoqué Andreas Christensen en indiquant qu’il était sur la voie du retour, sans fournir d’horizon ferme quant à sa réintégration dans l’effectif pour un match.

Ces précisions laissent apparaître une gestion prudente des effectifs, où les retours sont annoncés comme probables mais nécessitent encore du temps et des vérifications médicales. Flick a insisté sur la nécessité d’évaluer jour après jour l’évolution des joueurs concernés par des pépins physiques.

Sur le plan sportif immédiat, le technicien allemand a rappelé l’importance d’aborder chaque confrontation avec concentration, match après match. Il a évoqué le fait que les moments clés de la saison commencent et que chaque rencontre revêt une importance particulière pour l’équipe dans sa progression.

Flick a déclaré que le groupe dispose des ressources nécessaires pour inverser la dynamique actuelle et retrouver une trajectoire plus favorable, tout en insistant sur l’obligation de vigilance dès le coup d’envoi de la rencontre.

« Nous avons le potentiel pour renverser la situation, mais il faut être vigilants dès le coup d’envoi. »