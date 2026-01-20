L’EI revendique l’attentat à Kaboul

Le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité de l’explosion qui a visé mardi un restaurant chinois dans la capitale afghane, Kaboul, a rapporté le SITE Intelligence Group, organisme spécialisé dans la surveillance des groupes extrémistes. L’explosion a fait au moins sept morts et plusieurs blessés, selon les autorités locales.

Attaque meurtrière à Kaboul: l’État islamique revendique

Dans sa déclaration citée par SITE, le groupe armé affirme avoir inscrit les ressortissants chinois « sur sa liste de cibles », évoquant en justification « l’escalade des crimes commis par le gouvernement chinois contre les musulmans ouïghours opprimés ». La revendication lie explicitement l’attaque à la situation des Ouïghours en Chine.

Le porte-parole de la police de la capitale, Khalid Zadran, a précisé que « un musulman chinois, Ayub, et six Afghans ont été tués et plusieurs autres personnes ont été blessées ». L’explosion s’est produite « près de la cuisine » de l’établissement, un restaurant spécialisé dans la préparation de nouilles et principalement fréquenté par une clientèle musulmane chinoise, a-t-il ajouté.

Bilan, circonstances et réactions officielles

Les autorités afghanes n’ont pas encore fourni de bilan définitif et l’enquête sur l’origine exacte de l’explosion est en cours. Les services de secours se sont rendus sur place pour prendre en charge les victimes et sécuriser la zone. Aucune organisation ou gouvernement n’a, à ce stade, confirmé de revendication indépendante ou fourni de version alternative des faits.

Le témoignage de responsables locaux et la revendication relayée par SITE font toutefois écho à une réalité récurrente en Afghanistan où des groupes armés continuent de frapper des cibles civiles et des étrangers. L’État islamique en Afghanistan, souvent désigné par le sigle local ISKP (Islamic State Khorasan Province), a déjà revendiqué par le passé des attaques contre des intérêts étrangers et des communautés religieuses dans le pays.

La présence de ressortissants chinois en Afghanistan s’inscrit dans un contexte régional plus large. La Chine entretient des relations économiques et sécuritaires avec plusieurs pays de la région, et ses politiques à l’égard des minorités musulmanes, en particulier des Ouïghours, sont régulièrement au centre de critiques internationales. C’est ce lien que le communiqué de l’État islamique met en avant pour justifier l’attaque.

Les autorités afghanes n’ont pas encore publié de communiqué détaillé sur l’identité des victimes afghanes ni sur l’état des blessés hospitalisés. Les enquêtes policières et judiciaires devront établir les responsabilités et les modalités exactes de l’attentat.

Cette attaque intervient dans un contexte de fragilité sécuritaire persistante à Kaboul et suscite des inquiétudes quant à la sécurité des étrangers présents dans le pays, ainsi que des répercussions possibles sur les relations diplomatiques et les travailleurs expatriés opérant dans la région.