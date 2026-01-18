Législatives 2026 : quatre ministres de Talon remportent un siège à l’Assemblée nationale

Les résultats provisoires des législatives du 11 janvier 2026, publiés par la CENA, confirment que quatre ministres en fonction dans le gouvernement du président Patrice Talon ont été élus députés.

Selon les chiffres provisoires rendus publics samedi 17 janvier 2026 par la Commission électorale nationale autonome (CENA), quatre ministres du gouvernement actuel figurent parmi les nouveaux députés.

Trois d’entre eux ont été élus sous la bannière du Bloc Républicain . Il s’agit d’Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, Éléonore Yayi Ladékan, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et Alimatou Shadiya Assouman, ministre de l’Industrie et du Commerce.

Le quatrième ministre élu est Jean-Michel Hervé Abimbola. Il est ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et a été élu sur la liste de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R).

Ces résultats sont encore provisoires et devront être confirmés par la Cour constitutionnelle, mais ils confirment déjà la forte présence de la mouvance présidentielle dans la prochaine législature. Car, selon les chiffres annoncés par le président de la CENA, Sacca Lafia, seuls deux partis politiques siègeront au Parlement pour la dixième législature.

Il s’agit du Bloc Républicain (BR) et de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R), les deux formations ayant franchi le seuil légal requis dans l’ensemble des circonscriptions électorales, conformément aux dispositions du Code électoral.

D’après les données provisoires de la CENA, l’Union Progressiste le Renouveau arrive en tête et obtient 60 sièges à l’Assemblée nationale. Le Bloc Républicain suit avec 49 sièges, portant à 109 le nombre total de députés élus.