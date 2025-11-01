Législatives 2025 en Côte d’Ivoire : le PDCI-RDA ouvre ses caisses et mobilise ses militants

Dans un communiqué publié ce 1ᵉʳ novembre 2025, le Directeur général du Parti démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) a annoncé l’ouverture officielle des caisses du parti, marquant le début concret de la phase active de préparation des élections législatives de 2025.

La suite après la publicité

Les caisses seront accessibles à partir de 14 heures pour permettre aux membres et militants de régulariser leurs cotisations en retard et de s’acquitter de la caution requise pour les prochaines législatives. Au-delà de sa dimension administrative, cette démarche traduit la volonté du PDCI-RDA de mobiliser ses troupes et de réaffirmer sa présence sur le terrain politique.

Pour le parti fondé par Félix Houphouët-Boigny, cette opération constitue un signal fort envoyé aux militants et à l’opinion publique. Elle témoigne de son engagement à participer pleinement au processus démocratique, fidèle à sa tradition de parti légaliste et respectueux des institutions.

La suite après la publicité

Cette initiative dissipe également tout doute sur la participation du parti aux élections, après plusieurs semaines de spéculations, et illustre sa rigueur organisationnelle ainsi que sa volonté de garantir la transparence dans la sélection de ses futurs candidats.

Militants, cadres et sympathisants sont donc invités à s’acquitter de leurs obligations financières dans les délais impartis, afin de permettre au parti de présenter des candidatures solides et compétitives sur l’ensemble du territoire national. Fort de son expérience et de son enracinement historique, le PDCI-RDA aborde ces législatives avec détermination et responsabilité.