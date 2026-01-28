Le prince William propose une solution amusante pour les devoirs du prince George

Chapo : Lors d’une visite à l’université de Bristol le 26 janvier, le prince William a découvert le supercalculateur Isambard‑AI, reçu des figurines LEGO pour ses trois enfants et fait une confidence sur l’aide aux devoirs que pourrait apporter le campus à son fils aîné, le prince George.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le prince de Galles était en déplacement universitaire dans le cadre d’une série de rencontres consacrées au développement durable et aux technologies d’avenir, a rapporté Hello! le lundi 26 janvier. Au cours de sa visite à l’université de Bristol, il a notamment été présenté à Isambard‑AI, décrit par l’établissement comme le supercalculateur le plus puissant du Royaume‑Uni.

Les représentants de l’université ont expliqué au prince William les domaines d’application de cette infrastructure de calcul, citant la robotique, le big data, la recherche sur le climat et la découverte de médicaments. La démonstration visait à illustrer les capacités de la machine et les perspectives qu’elle ouvre pour la recherche et l’innovation au Royaume‑Uni.

Un cadeau pour George, Charlotte et Louis et des confidences sur les loisirs familiaux

À l’issue de sa visite, le prince William a reçu un cadeau destiné à ses trois enfants : trois petites maquettes LEGO de l’ingénieur britannique Isambard Kingdom Brunel, offertes par l’université. Evelyn Welch, vice‑chancelière et présidente de l’université de Bristol, a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle elle relate la remise des cadeaux et rapporte la réaction du prince.

« Nous étions ravis d’offrir au prince William trois petites maquettes Lego d’Isambard Kingdom Brunel à emporter chez lui pour ses enfants. Et il est reparti en disant qu’il savait où s’adresser si George avait besoin d’aide pour ses devoirs ! », a déclaré Evelyn Welch, selon la vidéo citée par Hello!. Cette remarque a été rapportée comme une confidence légère sur la vie de famille du couple princier et sur l’intérêt porté à l’éducation par l’université.

Le lien entre le prince George et les LEGO n’est pas nouveau. Le futur roi évoquait déjà en 2017, lors d’une visite à Woking dans le Surrey, l’attrait de son fils pour les constructions en briques. À cette occasion, William confiait qu’il « adorerait » une maquette LEGO grandeur nature d’une supercar McLaren pour son fils, ajoutant que « mon fils est un grand fan de LEGO et il serait ravi. C’est incroyable ! »

Par ailleurs, Kate Middleton avait fait des confidences sur les activités sportives de leurs enfants lors d’une rencontre avec l’équipe féminine de rugby anglaise, les Red Roses, rapportée par Hello! le 15 janvier. La duchesse avait évoqué l’intérêt du prince George pour le rugby, en plaisantant : « Évidemment, à mesure qu’ils deviennent physiquement plus forts… George maintenant, si nous jouons à domicile, je ne veux pas me faire plaquer par lui ! Mais, jusqu’à un certain âge, je trouve ça formidable. »