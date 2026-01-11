La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Le Premier ministre suédois fustige la rhétorique menaçante des États-Unis envers le Groenland

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a condamné dimanche la « rhétorique menaçante » de l’administration américaine à l’égard du Groenland et du Danemark, allié « très loyal » des États-Unis. « Les États-Unis devraient au contraire remercier le Danemark, qui au fil des ans a été un allié très loyal », a déclaré M. Kristersson lors d’une conférence sur la Défense suédoise, ajoutant que « la Suède, les pays nordiques, les États baltes et plusieurs grands pays européens se tiennent ensemble pour nos amis danois », selon un compte rendu de l’AFP.

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
77 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
16:50 En Brève : Les Samoa annoncent une ambassade à Jérusalem
16:39 En Brève : Le Premier ministre suédois fustige la rhétorique menaçante des États-Unis envers le Groenland
16:50 Les Samoa annoncent une ambassade à Jérusalem
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant