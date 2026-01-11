Accueil En Brève Le Premier ministre suédois fustige la rhétorique menaçante des États-Unis envers le Groenland

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson a condamné dimanche la « rhétorique menaçante » de l’administration américaine à l’égard du Groenland et du Danemark, allié « très loyal » des États-Unis. « Les États-Unis devraient au contraire remercier le Danemark, qui au fil des ans a été un allié très loyal », a déclaré M. Kristersson lors d’une conférence sur la Défense suédoise, ajoutant que « la Suède, les pays nordiques, les États baltes et plusieurs grands pays européens se tiennent ensemble pour nos amis danois », selon un compte rendu de l’AFP.