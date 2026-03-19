Le Mali restructure ses ambassades en Russie, en Chine et dans 5 autres pays

Lors d’une séance du cabinet tenue à Koulouba le 18 mars, l’exécutif malien a adopté plusieurs décrets portant sur la mise à jour des cadres organisationnels des représentations diplomatiques à Pékin, Berlin, Kigali, Rome, Le Caire et Moscou, ainsi que pour le consulat à Paris.

Les actes, paraphés par le secrétaire général du gouvernement Birama Coulibaly, ont pour objet de remédier aux insuffisances des anciennes structures et de préparer le personnel et les capacités opérationnelles du corps diplomatique pour les cinq prochaines années.

La réforme de ces missions diplomatiques s’inscrit, selon les textes officiels, dans une dynamique d’ouverture au-delà de la région immédiate; l’Alliance pour l’émergence et la sécurité (AES), qui regroupe notamment le Burkina Faso et le Niger, est fréquemment présentée comme un changement de cap vis‑à‑vis des partenaires occidentaux traditionnels, tandis que la présence maintenue de postes à Berlin, Rome et Paris est présentée comme une volonté de diversifier les partenariats plutôt que de les rompre.

Mesures sur le secteur aurifère et initiatives économiques

Parallèlement aux décisions diplomatiques, le gouvernement a engagé des réformes visant à renforcer sa maîtrise du secteur aurifère. Pour l’année 2022, la production d’or du Mali a été évaluée à 72 227 tonnes, dont 6 tonnes issues de l’exploitation artisanale, et a rapporté 763 milliards de francs CFA au budget national; le secteur aurifère représentait 9,2 % du produit intérieur brut.

Les autorités ont souligné des difficultés à contrôler les flux issus de l’orpaillage et des petites exploitations, en raison d’écarts entre les statistiques officielles nationales et les volumes enregistrés dans les pays de destination.

Un décret a prorogé un permis d’exploration attribué à Roscan Gold Mali SARL dans la zone de Kandiolé‑Nord. Les pouvoirs publics ont également pris des mesures en vue de la création d’un nouvel organisme d’État chargé de la supervision des substances précieuses.

La mise en place prévue de l’Office malien des substances précieuses a pour vocation de formaliser et de sécuriser la commercialisation de l’or provenant de l’exploitation minière artisanale.

Par ailleurs, le gouvernement a approuvé une stratégie nationale pour l’entrepreneuriat couvrant la période 2026‑2030, dont l’objectif affiché est de favoriser le développement du secteur privé et la création d’emplois.