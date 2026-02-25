Europe

LDC: sans Ousmane Dembélé, le groupe du PSG face à Monaco

Le PSG affronte Monaco ce mercredi en barrage retour de la Ligue des champions. Le groupe parisien pour ce duel 100% français est tombé.

Romaric Déguénon
Romaric Déguénon
FOOTBALL
SOMMAIRE

Le PSG reçoit Monaco ce mercredi soir au Parc des Princes. Un match comptant pour la phase retour des barrages de la Ligue des champions. Vainqueurs 3-2 la semaine dernière, les Parisiens doivent conserver cet avantage pour se qualifier pour les hutièmes de finale.

Et pour y parvenir, les hommes de Luis Enrique vont faire sans Ousmane Dembélé. Absent face à Metz le week-end dernier (3-0), l’attaquant français n’est toujours pas apte pour rejoindre les pelouses. En revanche, les Rouge & Bleu pourront compter sur les services de Désiré Doué, en grande forme cette saison.

Le groupe du PSG face à Monaco:

