LDC: sans Ousmane Dembélé, le groupe du PSG face à Monaco

Le PSG affronte Monaco ce mercredi en barrage retour de la Ligue des champions. Le groupe parisien pour ce duel 100% français est tombé.

Le PSG reçoit Monaco ce mercredi soir au Parc des Princes. Un match comptant pour la phase retour des barrages de la Ligue des champions. Vainqueurs 3-2 la semaine dernière, les Parisiens doivent conserver cet avantage pour se qualifier pour les hutièmes de finale.

Et pour y parvenir, les hommes de Luis Enrique vont faire sans Ousmane Dembélé. Absent face à Metz le week-end dernier (3-0), l’attaquant français n’est toujours pas apte pour rejoindre les pelouses. En revanche, les Rouge & Bleu pourront compter sur les services de Désiré Doué, en grande forme cette saison.

Le groupe du PSG face à Monaco: