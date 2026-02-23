LDC: incertitude autour d’Osimhen avant le choc face à la Juve

Suspendu à l’état de forme de son buteur nigérian, Victor Osimhen, touché au genou, Galatasaray retient son souffle avant d’accueillir la Juventus pour le barrage retour de Ligue des champions.

À la veille du barrage retour de Ligue des champions contre la Juventus, Galatasaray retient son souffle. Selon les informations du Daily Post, la participation de Victor Osimhen est toujours sujette à caution. L’attaquant nigérian, touché au genou, avait déjà déclaré forfait pour le déplacement à Konyaspor ce week-end (défaite 2-0 des Stambouliotes).

Dimanche, l’ancien Lillois s’est contenté d’une séance en salle de sport, comme l’a relayé le site officiel du club. Un signal qui n’augure rien de bon pour le technicien Okan Buruk, alors que son équipe aborde cette manche retour avec un confortable avantage (5-2 à l’aller).

Pourtant, l’apport du buteur nigérian avait été décisif à l’aller, avec deux passes décisives à la clé. Auteur de six buts et deux offrandes en sept apparitions dans la compétition cette saison, le joueur de 27 ans incarne une bonne partie des espoirs turcs de qualification. Son éventuel forfait constituerait un coup dur de taille face à la Vieille Dame.





