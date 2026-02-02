LDC CAF : Trezeguet reste meilleur buteur après la 4e journée

La 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF 2025-2026 s’est achevée dimanche 1er février après huit rencontres disputées. À mi-parcours de cette phase initiale, le classement des buteurs commence à se préciser : Mahmoud Trézéguet (Al Ahly) occupe la première place avec cinq réalisations en quatre matches, tandis qu’Abdelrazig Omer (Al Hilal Omdurman) et Ahmed Atef (Pyramids FC) suivent avec quatre buts chacun. Plusieurs autres attaquants figurent en bonne position avec deux unités, et la compétition a également enregistré plusieurs buts contre son camp depuis le coup d’envoi.

La phase de groupes touchant ici à son milieu, les statistiques individuelles se détachent progressivement. Huit matches ont été disputés lors de cette 4e journée, permettant à certains joueurs de consolider leur avance au classement des buteurs et à d’autres de réduire l’écart. Les chiffres disponibles après ces rencontres offrent un état des forces offensives au sein des différentes équipes engagées dans la compétition.

Mahmoud Trézéguet ressort comme le meilleur buteur provisoire du tournoi avec cinq réalisations en quatre sorties, ce qui le place seul en tête du classement des buteurs. Derrière lui, Abdelrazig Omer et Ahmed Atef comptent chacun quatre buts. Le Soudanais Abdelrazig Omer s’est montré décisif à trois reprises réparties sur deux journées différentes. De son côté, Ahmed Atef s’était déjà illustré dès la première journée en inscrivant un triplé contre Rivers United.

Autres buteurs et observations

Plusieurs joueurs affichent pour l’instant deux réalisations et figurent parmi les contributeurs offensifs notables : Mounir Chouiar, Mohamed Abdelrahman, Arthur Sales, Kashala Ramos, Aboubacar Diakité et Nuno Santos. Ces joueurs apparaissent dans la liste des buteurs et participent à la dynamique des différents groupes, sans qu’une hiérarchie définitive ne soit encore établie.

Au terme de la 4e journée, la répartition des buts illustre une compétition où quelques attaquants ont pris une avance nette tandis que d’autres restent proches et peuvent, au fil des prochaines rencontres, modifier le classement individuel. Les éléments chiffrés — nombre de buts par joueur, journées disputées — constituent, à ce stade, les repères principaux pour mesurer les performances offensives.

Par ailleurs, les rencontres jouées depuis l’ouverture de la phase de groupes ont donné lieu à plusieurs buts contre son camp, qui figurent également dans le décompte global des réalisations inscrites au cours de la compétition.