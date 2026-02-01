LDC CAF : Simba SC 0-0 ES Tunis à la 34e minute

Simba SC impose une forte pression sur l’Espérance Sportive de Tunis, multipliant les tentatives et les centres dangereux, avec l’ailier Gueye très actif sur le couloir droit ; à la 30ᵉ minute, un centre de Gueye a failli être décisif mais le gardien tunisien Ben Saïd a su intervenir pour préserver sa cage.

Tout au long de la première période, le club tanzanien s’est montré entreprenant, occupant largement le camp adverse et insistant sur les phases offensives. Les actions de Simba SC se sont traduites par plusieurs situations potentiellement dangereuses en direction de la surface adverse, qui ont mis à l’épreuve la concentration et la réactivité de la défense de l’Espérance.

Sur son couloir droit, Gueye a été l’un des principaux animateurs de l’offensive de Simba SC, enchaînant montées et centres susceptibles de créer le décalage. Sa présence répétée dans les espaces côté droit a généré des alertes dans la défense tunisienne et des opportunités devant le but, dont l’une notable à la 30ᵉ minute.

Pression offensive de Simba SC et réaction défensive de l’Espérance

À la 30ᵉ minute, un centre dangereux de l’ailier de Simba SC a exigé une intervention décisive du dernier rempart adverse. Le gardien de l’Espérance, Ben Saïd, a répondu présent en repoussant cette action, empêchant l’ouverture du score sur cette occasion précise. Cette intervention a contribué à maintenir le résultat au cours de cette séquence du match.

Malgré la domination territoriale et la succession d’occasions se présentant aux attaquants de Simba SC, l’équipe tanzanienne se heurte systématiquement à une organisation défensive structurée de l’Espérance Sportive de Tunis. Le dispositif défensif adverse s’est montré compact et attentif aux incursions adverses, coupant ou contrant plusieurs initiatives offensives avant qu’elles ne soient transformées en tirs cadrés.

Les centres répétés, notamment ceux venus du flanc droit, ont été contenus soit par des interventions défensives au premier poteau, soit par des dégagements intervenant avant l’arrivée des attaquants de Simba SC. Ces gestes défensifs ont limité la capacité de conclusion immédiate des actions tanzaniennes malgré la pression persistante exercée dans le camp tunisien.

Sur certaines phases, la profondeur créée par Simba SC a forcé des reculs collectifs de l’Espérance, mais les ajustements défensifs ont permis de conserver une ligne arrière compacte. Les relances et les dégagements effectués par la charnière et le gardien ont par ailleurs contribué à écarter temporairement le danger après les assauts répétés de Simba SC.

En dépit de la volonté offensive affichée et des occasions franches obtenues, Simba SC n’a pas trouvé la faille face à la résistance défensive de l’Espérance Sportive de Tunis, qui a su préserver sa zone de réparation et empêcher l’équipe tanzanienne de concrétiser ses temps forts.