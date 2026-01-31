LDC CAF : Mamelodi Sundowns a perdu et est critiqué par les supporters

Mamelodi Sundowns a été battu 2-1 par Al-Hilal lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF, un résultat qui relance les tensions autour du club sud-africain après un premier affrontement à domicile soldé par un match nul 2-2. Ce revers à l’extérieur intervient alors que les Sundowns étaient déjà sous pression suite au score concédé lors du match aller et à la réaction virulente d’une partie de leurs supporters après ce nul.

Lors de la première confrontation entre les deux équipes, le match nul 2-2 au stade des Sundowns avait provoqué des réactions de mécontentement parmi les supporters, certaines manifestations ayant pris un caractère violent. La direction du club avait alors publié un communiqué pour condamner ces débordements et rappeler les valeurs sportives. La défaite enregistrée au match retour, en l’occurrence ce 2-1 concédé face à Al-Hilal, est présentée comme susceptible de raviver ces tensions déjà manifestes au sein du public du club.

Sur le plan sportif, le match a été décrit comme globalement équilibré mais décisif sur quelques moments clés où les Sundowns ont manqué de réalisme, permettant à l’équipe soudanaise de l’emporter sur sa pelouse. Ce manque d’efficacité dans les instants déterminants a été mis en lumière comme un facteur direct du résultat défavorable pour le club sud-africain.

Conséquences sportives et réactions institutionnelles

Le revers complique la situation de Mamelodi Sundowns dans un groupe présenté comme très disputé, et met une pression supplémentaire sur le staff technique, déjà attendu au tournant après une série de résultats jugés mitigés. Le club, habitué à des performances de haut niveau sur la scène continentale, voit ces résultats récents susciter des interrogations sur sa trajectoire dans la compétition.

Après le match nul à domicile lors du premier affrontement, les manifestations de mécontentement de certains supporters avaient conduit la direction des Sundowns à intervenir publiquement. Le communiqué officiel publié à l’époque condamnait les actes violents et appelait au respect des valeurs sportives, position maintenue au sein des déclarations du club relatives à ces incidents.

La défaite 2-1 contre Al-Hilal s’inscrit dans un enchaînement de résultats qui, selon les informations rapportées, fragilisent davantage le staff technique et compliquent les perspectives du club dans la phase de groupes. Les éléments rapportés soulignent une performance de l’équipe qualifiée d’équilibrée sur le plan collectif, mais insuffisante en termes de concrétisation lors des temps forts du match.

Les faits consignés indiquent que l’issue du match retour a permis à Al-Hilal de s’imposer sur son terrain, tandis que Mamelodi Sundowns enregistre ce revers comme un nouveau coup de froid dans son parcours continental, dans un contexte où la réaction des supporters et la gestion interne du club restent des sujets observés de près par les acteurs concernés.