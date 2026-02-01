LDC CAF J4 : MC Alger 0-0 FC Lupopo à la pause

MC Alger et FC Lupopo se neutralisent à la pause (0-0) lors de la 4e journée de la Ligue des Champions de la CAF : une première mi-temps équilibrée et peu d’occasions franches, avec des tentatives offensives de part et d’autre mais aucun tir concluant pour faire bouger le tableau d’affichage.

Les cinquante premières minutes ont montré deux formations appliquées à se contenir mutuellement plutôt qu’à prendre des risques excessifs. Le rythme du match est resté mesuré, les transitions offensives se faisant rares et les actions chaudes se comptant sur les doigts d’une main. Quelques incursions dans la moitié adverse ont ponctué la première période, sans toutefois déboucher sur des occasions nettes susceptibles d’inquiéter sérieusement les gardiens.

MC Alger, revanchard après sa défaite 1-0 lors du match aller à Lubumbashi, n’a pas réussi à transformer une domination relative en situations de but décisives. La formation algéroise a multiplié les efforts pour mettre la défense congolaise en difficulté, mais a peiné à trouver la précision nécessaire dans le dernier geste. De son côté, le FC Lupopo a affiché une organisation défensive solide, privilégiant le placement et la discipline collective, et attendait ses ouvertures pour tenter de lancer des contre-attaques.

Observations tactiques et déroulement de la première période

Sur le plan tactique, la rencontre a donné l’image d’un duel où la prudence a prévalu. Les deux équipes ont accordé une importance marquée à la couverture des espaces, limitant ainsi les combinaisons offensives ambitieuses. Les incursions tentées par MC Alger se sont heurtées à une assise défensive compacte côté lupopo, tandis que les rares velléités de contre n’ont pas bénéficié d’un dernier relais suffisant pour mettre en danger la cage adverse.

La lecture du jeu par les entraîneurs a visiblement privilégié la solidité arrière plutôt que la prise de risque offensive. Cette approche a engendré un match qui, bien que disputé, est resté peu animé dans les zones de vérité. Les longues séquences de possession n’ont pas abouti à des tirs cadrés en nombre significatif, ce qui explique l’absence de buts au terme des quarante-cinq premières minutes.

Au fil de la mi-temps, l’impression dominante a été celle d’un affrontement serré sur le plan collectif : chacune des équipes a su neutraliser les initiatives adverses sans toutefois parvenir à imposer une domination nette et durable. Les interventions défensives, les replis et le contrôle des lignes de passe ont contribué à maintenir le score vierge.

Les deux équipes regagnent les vestiaires sur un score nul et vierge, 0-0, à l’issue d’une première mi-temps marquée par l’équilibre et le manque d’occasions décisives.