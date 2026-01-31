LDC CAF J4 : Espérance de Tunis pour confirmer, Simba SC à sa dernière chance

Simba SC reçoit l’Espérance Sportive de Tunis ce dimanche 1er février 2026 au stade Benjamin Mkapa, pour la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF : les Tanzaniens, toujours à zéro point après trois rencontres, doivent impérativement l’emporter pour conserver une chance de qualification, tandis que les Tunisiens peuvent provisoirement s’emparer de la première place du groupe D en cas de succès.

Le club de Dar es Salaam aborde ce rendez-vous en situation délicate. Après trois défaites consécutives dans cette phase de groupes, Simba SC est dernier du groupe D avec zéro point. Le match contre l’Espérance, déjà rencontrée lors de la troisième journée, apparaît comme une rencontre à enjeu majeur pour la suite de sa campagne continentale.

Une victoire à domicile constituerait pour Simba SC un résultat indispensable pour rester mathématiquement en lice pour les huitièmes de finale. À l’inverse, un partage des points ou une nouvelle défaite compromettrait fortement ses chances de poursuivre l’aventure en Ligue des champions de la CAF, au regard des résultats actuels du groupe D.

Situation dans le groupe D et implications du match

L’Espérance Sportive de Tunis arrive à Dar es Salaam avec cinq points au classement du groupe D, après avoir relancé sa campagne en battant Simba SC lors de la troisième journée. Un succès dimanche porterait le total de points du club tunisien à huit, ce qui lui permettrait de s’installer provisoirement en tête du groupe en attendant l’issue du match opposant le Stade malien à Petro de Luanda.

Le classement avant la 4e journée place le Stade malien en tête avec sept points, suivi de l’Espérance (5 points) et de Petro de Luanda (4 points), tandis que Simba SC ferme la table sans point. Le résultat du duel entre le Stade malien et Petro de Luanda influera directement sur la configuration du haut du groupe après la 4e journée.

Le match de dimanche présente donc des implications immédiates pour les trois formations en lice pour les deux premières places qualificatives. Pour l’Espérance, une victoire consoliderait ses chances de qualification et améliorerait sa position dans la course au sommet du groupe. Pour Simba SC, une victoire resterait la seule option pour poursuivre l’objectif des huitièmes de finale.

Le coup d’envoi de Simba SC – Espérance Sportive de Tunis est programmé à 15h00 GMT, au stade Benjamin Mkapa, ce dimanche 1er février 2026.