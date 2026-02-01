LDC CAF J4 : chaînes TV pour Simba SC – ES Tunis

Simba SC reçoit l’Espérance Sportive de Tunis ce dimanche 1er février au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam à 13h GMT, pour le compte de la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF ; la rencontre sera retransmise en direct par plusieurs diffuseurs, permettant aux supporters de suivre cet affrontement phare du groupe D.

Après trois journées de compétition dans le groupe D, l’Espérance de Tunis pointe à la deuxième place avec cinq points. Le club tunisien arrive en Tanzanie avec l’objectif, sur le papier, de conforter sa position au classement et de rester au contact du leader du groupe, le Stade Malien, qui totalise huit points après quatre journées.

Simba SC, club hôte, occupe actuellement la dernière place du groupe. Le champion tanzanien a été battu lors de ses trois premières sorties dans cette phase de groupes et se présente au Benjamin Mkapa Stadium sans marge d’erreur, appelé à s’imposer devant son public pour conserver des chances de qualification dans la compétition.

Diffusion et informations pratiques

La rencontre entre Simba SC et l’Espérance de Tunis, comptant pour la 4e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF, se joue au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam. Le coup d’envoi est fixé à 13h GMT. Plusieurs diffuseurs assureront la retransmission en direct afin que les amateurs de football africain puissent suivre l’affiche depuis différentes zones géographiques.

Pour la zone MENA, les plateformes beIN Connect MENA HD et beIN Sports MENA 1 proposent la diffusion de la rencontre. Les téléspectateurs abonnés aux bouquets SuperSport auront accès au match via la chaîne SuperSport Variety. En Tanzanie et dans la région desservie par les antennes locales, Azam Sports est également annoncé parmi les diffuseurs officiels.

Sur le plan comptable, l’issue de cette quatrième journée pourrait influer sur la hiérarchie du groupe D : l’Espérance de Tunis, deuxième avec cinq points, peut conserver ou améliorer sa position en cas de résultat favorable, tandis que Simba SC, qui reste sur trois défaites consécutives en phase de groupes, doit impérativement s’imposer devant son public pour rester en lice dans la compétition.

La rencontre Simba SC – Espérance de Tunis sera diffusée en direct sur beIN Connect MENA HD, beIN Sports MENA 1, SuperSport Variety et Azam Sports.