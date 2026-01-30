LaLiga J22 : l’Espanyol de Barcelone battu par Alavés

Ce vendredi, pour l’ouverture de la 22e journée de LaLiga, l’Espanyol de Barcelone a concédé une défaite à domicile face au Deportivo Alavés (1-2), une rencontre marquée par une ouverture du score précoce, une réponse rapide des visiteurs et un but décisif en seconde période.

Les Pericos ont débuté la rencontre de manière encourageante, prenant légèrement le contrôle du jeu et se montrant dominateurs sur certaines séquences. Cette domination a été concrétisée à la 15e minute lorsque Roberto a inscrit le premier but de la partie, offrant l’avantage temporaire à l’Espanyol. Le club catalan semblait alors bien lancé dans la partie.

La réaction d’Alavés s’est manifestée dans la foulée et n’a pas tardé. Organisé et dangereux sur ses transitions, le Deportivo a trouvé l’égalisation à la 27e minute par Antonio Blanco, qui a profité d’un ballon mal repoussé pour ajuster le gardien adverse et remettre les deux équipes à égalité.

Temps forts, moments clés et incidence au classement

La seconde période s’est déroulée sur un rythme soutenu avec des occasions de part et d’autre. L’Espanyol a poursuivi ses efforts pour reprendre l’avantage, multipliant les incursions offensives, tandis qu’Alavés a conservé son efficacité en contre. Les deux équipes se sont créées des situations, sans qu’aucune n’ait la maîtrise exclusive du match.

Le tournant de la rencontre est intervenu à la 71e minute : Lucas Boyé, entré en jeu dans le cadre d’actions offensives du Deportivo, a surgi pour inscrire le but de la victoire. Cette réalisation a été rendue possible par une passe décisive de Toni Martínez, qui a permis à Boyé de dépasser la défense adverse et de conclure la séquence. Le but a fait basculer le match en faveur des Basques.

À l’issue de la rencontre, le Deportivo Alavés s’est imposé 2-1 à l’extérieur. Ce succès permet au club basque de gagner des places au classement : Alavés grimpe provisoirement à la 10e position avec 25 points. Pour l’Espanyol de Barcelone, la défaite prive les Catalans d’une opportunité de consolider leur position ; le club stagne à la 5e place avec 34 unités après cette rencontre.