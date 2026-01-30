LaLiga 22e journée : Elche – Barça et Real Madrid – Rayo

La 22e journée de LaLiga démarre le vendredi 30 janvier et s’étend jusqu’au lundi 2 février, avec des duels qui pourraient influer sur la course au titre, la qualification pour l’Europe et la lutte pour le maintien ; le FC Barcelone, leader du championnat avec 52 points, se déplace à Elche tandis que le Real Madrid accueille le Rayo Vallecano dans une affiche très attendue.

Le coup d’envoi de cette 22e journée sera donné par le match Espanyol de Barcelone – Deportivo Alavés, programmé le vendredi 30 janvier à 20h GMT. Cette rencontre ouvrira une série de confrontations qui s’annoncent déterminantes pour des clubs aux objectifs contrastés.

Le samedi 31 janvier proposera une après-midi et une soirée denses : à 13h GMT, Real Oviedo reçoit Gérone FC, équipe qui souhaite conforter ses ambitions européennes ; à 15h15 GMT, Osasuna accueille Villarreal, une opposition entre deux formations encore en course pour une place continentale ; à 17h30 GMT, Levante UD – Atlético Madrid opposera une équipe de Levante engagée dans la lutte pour le maintien à un Atlético en quête de régularité ; la soirée se clôturera par Elche FC – FC Barcelone à 20h GMT, match où le leader catalan devra se méfier d’un adversaire difficile à manœuvrer à domicile.

Programme complet et déroulé des rencontres

Dimanche 1er février débutera par l’affiche Real Madrid – Rayo Vallecano à 13h GMT. Le Real Madrid joue à domicile et vise un résultat important pour rester dans la course au titre, tandis que le Rayo Vallecano est reconnu pour son pressing et son audace.

À 15h15 GMT le même jour, Real Betis recevra Valence FC pour un match entre deux équipes cherchant à consolider leur position au classement. Ensuite, à 17h30 GMT, Getafe CF affrontera Celta Vigo dans une rencontre qui opposera deux formations en quête de points.

La soirée dominicale proposera à 20h GMT le derby basque Athletic Bilbao – Real Sociedad, confrontation traditionnelle entre deux clubs de la région basque, attendue pour son intensité et son spectacle.

La 22e journée se conclura le lundi 2 février avec Majorque – Séville FC programmé à 20h GMT, match de clôture de cette série de rencontres.

Récapitulatif des horaires (heures GMT) : Vendredi 30 janvier, 20h : Espanyol – Deportivo Alavés. Samedi 31 janvier, 13h : Real Oviedo – Gérone FC ; 15h15 : Osasuna – Villarreal ; 17h30 : Levante UD – Atlético Madrid ; 20h : Elche FC – FC Barcelone. Dimanche 1er février, 13h : Real Madrid – Rayo Vallecano ; 15h15 : Real Betis – Valence FC ; 17h30 : Getafe CF – Celta Vigo ; 20h : Athletic Bilbao – Real Sociedad. Lundi 2 février, 20h : Majorque – Séville FC.