La Liga J22 : match nul entre la Real Sociedad et l’Athletic

Lors de la 22e journée de la Liga espagnole, le derby basque opposant la Real Sociedad à l’Athletic Bilbao s’est soldé par un nul 1-1, un résultat obtenu après une confrontation intense et engagée au cours de laquelle Gonçalo Guedes et Iñigo Ruiz de Galarreta se sont partagé les temps forts. Ce score maintient la Real Sociedad sur une série sans défaite et modifie marginalement le classement, avec les Basques du nord de l’Espagne occupant désormais la 8e place et l’Athletic la 11e.

La Real Sociedad a ouvert le score à la 37e minute sur une action collective bien menée : Gonçalo Guedes a conclu une séquence offensive après une passe décisive de Sergio Gómez. Plus entreprenants dans le jeu et soutenus par leur public, les Txuri-Urdin ont longtemps fait preuve d’une maîtrise collective et d’une solidité défensive qui laissaient présager une victoire à domicile.

Cependant, l’Athletic Bilbao n’a pas renoncé. Les Leones ont continué à chercher des solutions et ont fini par être récompensés tardivement : à la 88e minute, Iñigo Ruiz de Galarreta a égalisé après une passe de Yuri Berchiche, modifiant le cours final de la rencontre et entraînant une réaction forte du public adverse.

Impact sur le classement et autres résultats de la soirée

Ce match nul permet à la Real Sociedad d’enregistrer un sixième match consécutif sans défaite en championnat. Le club de Saint-Sébastien totalise désormais 28 points et se situe à la 8e place du classement de la Liga, selon le décompte officiel de la 22e journée. L’Athletic Bilbao, de son côté, atteint 25 points et figure en 11e position après ce partage des points dans un derby traditionnellement disputé.

Au-delà du derby, la soirée de la 22e journée a également été marquée par d’autres rencontres. Plus tôt, le Real Betis a obtenu un résultat favorable face à Valence CF, s’imposant sur le score de 2-1. Dans un autre affrontement disputé, Getafe CF et le Celta Vigo se sont quittés sur un match nul 1-1, résultat obtenu au terme d’une rencontre âprement disputée.

La Real Sociedad et l’Athletic Bilbao quittent ainsi la pelouse toutes deux avec un point, tandis que le Real Betis consolide un succès important et que Getafe et le Celta se partagent les points après un match serré.