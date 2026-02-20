Kylian Mbappé : révélations sur la complexité de sa vie amoureuse

Kylian Mbappé s’est retrouvé au cœur d’une nouvelle polémique mêlant incidents de terrain et rumeurs sur sa vie privée après le match du Real Madrid contre Benfica, mardi 17 février à l’Estadio da Luz. Présent sur la pelouse, l’attaquant français a pris position publiquement après des insultes à caractère raciste visant Vinicius Jr, et s’est retrouvé visé par des propos relayés par l’ancien gardien José Luis Chilavert, qui a évoqué des spéculations sur l’orientation ou la vie sentimentale du joueur.

Lors de la rencontre, l’ailier brésilien Vinicius Jr a été la cible d’insultes racistes, selon ses déclarations, et aurait été traité de « singe » à plusieurs reprises par Gianluca Prestianni. Kylian Mbappé, présent sur la pelouse, a confirmé avoir entendu ces propos et a pris la parole en zone mixte pour défendre son coéquipier : « Ce joueur ne mérite pas de jouer en Ligue des champions, on doit donner le meilleur exemple aux jeunes. »

La prise de position de Mbappé a provoqué des réactions en dehors du milieu sportif. José Luis Chilavert, ancien gardien paraguayen, interrogé sur Radio Rivadavia, a critiqué le joueur français et relayé une rumeur selon laquelle Mbappé vivrait avec une personne transgenre, qualifiant cela de « pas normal ». Ces propos, perçus comme transphobes par plusieurs observateurs, ont ravivé des débats sur les mentalités dans le football.

Vie privée, rumeurs et déclarations publiques

La question de la vie sentimentale de Kylian Mbappé alimente régulièrement les réseaux sociaux et la presse people depuis plusieurs années. Le joueur, très discret, a vu circuler des spéculations l’associant notamment à l’actrice Emma Smet, sans confirmation officielle, et a été aperçu à des événements publics à proximité d’un mannequin décrit comme transgenre, ce qui avait suscité commentaires et spéculations lors du Festival de Cannes.

Interrogé dans l’émission Clique X en décembre 2024, Mbappé avait relativisé sa situation sentimentale : « Dans le passé, j’ai déjà été amoureux, et j’espère que je vais l’être encore. Mais actuellement, non, je ne suis pas amoureux d’une femme. » Cette phrase a relancé les discussions sur son orientation et sa discrétion, sans jamais donner lieu à des confirmations publiques de relations durables.

Sur la difficulté d’établir une relation stable sous haute exposition médiatique, Mbappé a livré plusieurs réflexions : « Imagine s’il y avait quelqu’un à côté de toi, avec tout ce que tu vis ? … La personne à côté de moi ne serait pas forcément prête à vivre tout ce truc. » Il a décrit l’impact de la notoriété sur les rapports personnels, évoquant la nécessité, selon lui, pour le partenaire de supporter une pression particulière.

Sa mère, Fayza Lamari, a abordé le sujet auprès de L’Équipe en ces termes : « C’est compliqué d’être la copine de Kylian Mbappé. Avec tout ce que ça comporte. »