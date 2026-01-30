Konyaspor recrute le défenseur burkinabè Adamo Nagalo

Adamo Nagalo quitte temporairement le PSV Eindhoven pour un prêt à Konyaspor en Turquie, a annoncé le club d’Eindhoven vendredi. Le défenseur central burkinabé de 23 ans, arrivé au PSV à l’été 2024 en provenance de Nordsjaelland, terminera la saison en prêt avant de retourner à Eindhoven; le PSV n’a pas mentionné d’option d’achat.

Le prêt, longtemps pressenti, a été officialisé via les canaux de communication du PSV. Nagalo n’a pas obtenu un rôle majeur cette saison au sein de l’équipe première et figure peu dans les plans de l’entraîneur Peter Bosz, selon le communiqué du club.

Touché par des blessures au cours de la saison, le joueur a vu son temps de jeu réduit, ce qui a conduit à une décision commune entre le club et le joueur de procéder à un prêt. Konyaspor, actuellement treizième du championnat turc de Süper Lig, accueillera le défenseur pour la durée de la saison en cours.

Modalités du prêt et position du PSV

Le PSV précise que le prêt est temporaire et que Nagalo réintégrera l’effectif d’Eindhoven à l’issue de l’exercice en cours. Le club néerlandais n’a évoqué aucune clause d’achat dans son communiqué. La direction technique du PSV a commenté le départ en prêt en soulignant la volonté de voir le joueur accumuler du temps de jeu.

Dans des déclarations reprises par le club, le directeur technique Earnest Stewart a déclaré : « Malheureusement, Adamo n’a pas joué autant de minutes avec le PSV 1 que nous l’espérions ». Stewart a ajouté que le club observait le travail du joueur au quotidien et qu’il gardait confiance en son potentiel : « Nous le voyons travailler ici tous les jours et nous avons toujours pleinement confiance en lui. »

Stewart a aussi exprimé l’espoir que le prêt permette à Nagalo de franchir une étape dans sa progression : « Nous espérons qu’il bénéficiera d’un temps de jeu conséquent à Konyaspor et qu’il franchira une nouvelle étape dans sa progression, afin de revenir à Eindhoven en tant que joueur plus complet. Au nom du PSV, nous lui souhaitons le meilleur et beaucoup de bonheur ».

Le communiqué du PSV ne fournit pas d’informations complémentaires sur la durée exacte du prêt au-delà de la fin de la saison ni sur d’éventuelles conditions financières liées à l’opération.