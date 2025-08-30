Kétou: un ingénieur français retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel

Le mardi 26 août 2025, un drame a été signalé à Kétou, dans le département du Plateau. Un ingénieur français, a été retrouvé sans vie dans sa chambre d’hôtel, alors qu’il travaillait sur le chantier d’une centrale en construction dans la localité.

Selon les informations de Bip radio, les forces de l’ordre, alertées rapidement, se sont rendues sur les lieux pour effectuer les premiers constats. Le corps a été placé sous main de justice, conformément aux procédures en vigueur, afin de permettre aux autorités compétentes de mener une enquête approfondie sur les circonstances du décès.

À ce stade, aucune hypothèse n’est écartée quant aux causes du décès. L’enquête policière se poursuit pour établir les circonstances exactes de ce drame. L’ambassade de France au Bénin n’a pas encore communiqué de réaction officielle à ce sujet.