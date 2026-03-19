Kate Middleton : un déjeuner officiel annulé lors de la visite d’État à Windsor

Le mercredi 17 mars, Kate Middleton et le prince William, aux côtés du roi Charles III et de la reine Camilla, ont reçu au château de Windsor le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, et son épouse Oluremi Tinubu. Un élément du protocole a été révisé en raison d’un détail important.

Les princes de Galles ont joué un rôle central lors de cette visite d’État : ils ont accueilli le couple présidentiel à l’hôtel Fairmont Windsor Park puis les ont accompagnés jusqu’à la parade militaire dans la cour du château, en présence du roi et de la reine. Il s’agissait de la première visite officielle d’un chef d’État nigérian en Angleterre depuis 37 ans.

Un changement de dernière minute a attiré l’attention : d’après Hello Magazine, le déjeuner officiel habituel n’a pas été organisé. Cette décision a été liée à la pratique religieuse du président, de confession musulmane, qui observe actuellement le ramadan, empêchant la tenue du repas. Le programme a été adapté : Charles III a reçu son homologue en audience privée l’après-midi, puis le président et la Première dame ont rejoint la famille royale au banquet d’État à St George’s Hall après la rupture du jeûne, au coucher du soleil.

Charles III et la reine Camilla reçoivent le couple présidentiel nigérian à Windsor

Les archives indiquent que la dernière visite d’un dirigeant musulman au Royaume-Uni pendant le ramadan remonte à 1928, sous le règne de George V.

Pour l’accueil, la princesse de Galles portait une robe-manteau bicolore signée Tolu Coker, créatrice britannico-nigériane. Le soir, elle est apparue dans une robe longuement à manches longues de couleur vert émeraude, agrémentée du diadème « Lovers Knot », porté auparavant par Elizabeth II et Lady Diana.