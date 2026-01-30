Karl Etta Eyong au centre d’un problème sportif

Le FC Barcelone a décidé de ne pas présenter d’offre pour l’attaquant international camerounais d’origine équato-guinéenne Etta Eyong, 22 ans, sous contrat avec Levante. Selon le quotidien Sport, le club catalan juge la clause libératoire de 30 millions d’euros trop élevée et préfère orienter ses recherches vers l’attaquant argentin Julian Álvarez, actuellement à l’Atlético de Madrid. Toujours d’après Sport, plusieurs clubs de Premier League seraient prêts à s’approcher du montant fixé dans la clause de départ du jeune joueur.

Etta Eyong, qui évolue à Levante, a participé à la dernière Coupe d’Afrique des Nations disputée au Maroc, où il a inscrit un but en quatre apparitions avec la sélection camerounaise. En Liga, il affiche à ce jour un total de cinq buts et une passe décisive en quinze rencontres, statistiques reprises dans les comptes rendus de la saison en cours.

Le refus de Barcelone de s’engager sur ce dossier, tel que rapporté par Sport, intervient alors que la clause libératoire de 30 millions d’euros est perçue par le club comme un obstacle financier. Le média précise par ailleurs que l’intérêt éventuel de formations anglaises pour Etta Eyong prendrait en compte ce niveau de prix fixé contractuellement.

Précisions sur le dossier Etta Eyong

Le joueur de 22 ans est présenté par les sources comme un attaquant international camerounais sous contrat avec le club espagnol de Levante. Sa présence à la CAN au Maroc a été documentée par ses quatre apparitions et le but inscrit lors de la compétition. Les chiffres officiels de la Liga signalent cinq réalisations et une assistance sur quinze matches disputés cette saison.

La clause libératoire de 30 millions d’euros figure dans les éléments relayés par Sport et constitue, selon le même média, la principale raison qui a poussé le FC Barcelone à ne pas déposer d’offre pour le transfert. Sport indique aussi que le club catalan privilégie un autre profil offensif, en l’occurrence Julian Álvarez, attaquant de l’Atlético de Madrid, dans le cadre de ses priorités de recrutement.

Enfin, la même source note que des clubs de Premier League manifesteraient une disposition à s’approcher du montant de la clause libératoire de Levante pour obtenir la signature d’Etta Eyong. Aucun montant d’offre ni calendrier d’opération n’a été communiqué par Sport dans les éléments rendus publics.