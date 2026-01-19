Kaboul : explosion meurtrière dans un hôtel, selon sources officielles

Une explosion a frappé un hôtel situé dans un district de Kaboul, provoquant des victimes, ont indiqué les autorités afghanes et des ONG présentes sur place. Khalid Zadran, porte-parole de la police de Kaboul, a confirmé qu’une détonation s’était produite dans l’établissement et a précisé que des personnes avaient été touchées. De son côté, Abdul Mateen Qani, porte-parole du ministère de l’Intérieur, a indiqué à l’AFP que l’incident avait fait « des victimes, tant blessées que décédées ».

Une explosion frappe un hôtel à Kaboul : bilan provisoire

Le bilan reste provisoire. L’ONG italienne Emergency, qui gère un hôpital dans la capitale afghane, a fait état d’au moins sept personnes tuées. Les autorités n’ont pas encore fourni de chiffres définitifs concernant le nombre de blessés ou l’identité des victimes. Les services de secours et les hôpitaux de Kaboul ont été mobilisés pour prendre en charge les personnes touchées.

Réactions des autorités et prise en charge des victimes

Sur le site de l’explosion, les forces de l’ordre ont établi un périmètre de sécurité et des équipes d’enquête se sont rendues sur place pour déterminer les circonstances exactes de l’incident. Les autorités locales ont annoncé l’ouverture d’une enquête afin de préciser la cause de l’explosion et d’identifier les responsabilités.

Les structures médicales de la ville, dont l’hôpital dirigé par l’ONG Emergency, ont reçu des blessés et pris en charge les plus urgents. Emergency a communiqué un bilan provisoire et assuré la mise à disposition de ressources médicales pour soigner les personnes touchées. Des équipes d’aide humanitaire et médicale internationales et locales restent mobilisées pour répondre aux besoins immédiats.

Contexte et portée internationale

Si les détails sur l’origine de l’explosion ne sont pas encore confirmés, cet événement intervient dans un contexte de fragilité sécuritaire récurrente à Kaboul. Les autorités afghanes et les organisations internationales surveillent de près la situation et multiplient les vérifications sur le terrain.

Pour les médias et publics africains, cet incident rappelle l’importance du suivi des crises humanitaires et sécuritaires à l’échelle mondiale, ainsi que le rôle joué par des ONG internationales comme Emergency dans la fourniture de soins d’urgence. Les informations restent évolutives : les autorités afghanes devraient fournir des précisions supplémentaires au fur et à mesure de l’avancée de l’enquête.

Les responsables locaux ont appelé à la prudence et à la coopération des témoins et des riverains afin de faciliter le travail des enquêteurs. Toute nouvelle information officielle sur le nombre de victimes, l’identité des personnes touchées ou la cause de l’explosion sera communiquée par les services compétents.