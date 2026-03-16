Julien Cohen reçoit une facture EDF de 195 881,57 €

Julien Cohen, antiquaire connu du marché aux puces de Saint-Ouen et ancien visage de l’émission Affaire Conclue, a publié une facture d’électricité comportant un montant aberrant de 195 881,57 € et indiquant un prélèvement automatique programmé pour la fin du mois, suscitant étonnement et inquiétude autour de sa boutique « Mes Découvertes » située rue Paul Bert.

Le document, daté de mars 2026, précise que la somme se rapporte à la fourniture d’électricité pour le mois de février. La présence d’un prélèvement imminent sur ce montant a placé le commerçant dans une situation à la fois administrative et financière délicate, la somme annoncée dépassant de loin ce qu’implique normalement la consommation d’un espace d’antiquités.

Julien Cohen a rendu publique la facture et accompagné le partage d’un commentaire moqueur sur les réseaux sociaux, dénonçant clairement une anomalie. Le cas met en lumière, selon lui, un dysfonctionnement au niveau de la facturation de son fournisseur d’énergie.

Facture hors norme, réaction publique et situations explicatives possibles

Sur les réseaux, l’antiquaire n’a pas mâché ses mots : « Je pense qu’EDF a totalement déraillé… », a-t-il écrit, avant d’ironiser sur l’incohérence du montant en évoquant, sur le ton de la plaisanterie, une activité nocturne non souhaitée ou un « sauna sur 600 m2 ». Le document affiché contient toutes les mentions usuelles d’une facture : montant TTC, période facturée et modalité de paiement via prélèvement automatique.

Sans se prononcer sur l’origine précise de cette erreur, des éléments de contexte technique et administratif peuvent aider à comprendre les mécanismes pouvant conduire à des factures manifestement erronées. Dans le secteur de l’énergie, des écarts importants peuvent résulter d’une erreur de relevé de compteur, d’une mauvaise affectation d’un index à un abonnement, d’un bug dans le système de facturation ou encore d’un problème de saisie des unités (décalage décimal, inversion d’indices).

Pour un commerçant, la réception d’une telle facture a des conséquences immédiates : risque de prélèvement bancaire important, perturbation de la trésorerie et nécessité de mobiliser des justificatifs pour contester le montant. La diffusion publique de la facture par Julien Cohen a aussi pour effet de rendre visible ce type d’incident et d’alerter d’autres usagers potentiellement concernés par des erreurs similaires.

Le partage du document et le commentaire associé soulignent la surprise et l’irritation du professionnel face à ce qui apparaît comme une erreur administrative. Le dossier publié contient la date, le montant exact de 195 881,57 €, la période facturée et la mention d’un prélèvement prévu en fin de mois, informations reprises telles quelles par l’antiquaire sur ses comptes.