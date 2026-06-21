Johnny Hallyday : un 45 tours de 1966 peut valoir jusqu’à 15 000 euros

Johnny Hallyday, disparu le 5 décembre 2017, aurait eu 83 ans le 15 juin 2026. Sa mémoire continue d’alimenter un marché de collectionneur où certains objets personnels et disques atteignent des prix exceptionnels : un 45 tours promotionnel de 1966, destiné aux radios turques et contenant Mon anneau d’or et Ne joue pas à ce jeu-là, a été estimé et adjugé jusqu’à près de 15 000 euros.

Ce disque particulier n’a jamais été mis en vente au grand public à l’époque de sa fabrication : il s’agit d’un pressage promotionnel, utilisé pour la diffusion par des stations étrangères, et dont le tirage est extrêmement limité. Les spécialistes du marché du vinyle évoquent un nombre initial d’exemplaires inférieur à 100, une rareté qui explique en grande partie sa valeur actuelle.

Selon les estimations rapportées par des acteurs du marché, il ne resterait aujourd’hui qu’environ une quinzaine d’exemplaires de ce 45 tours dans le monde. Un exemplaire mis aux enchères en 2023 a confirmé l’appétence des collectionneurs pour ce type d’objets en atteignant près de 15 000 euros, montant qui alimente la recherche dans les greniers, successions et brocantes.

Un 45 tours promotionnel de 1966 recherché par les collectionneurs

Le 45 tours de 1966 s’inscrit dans une stratégie de promotion internationale des maisons de disques de l’époque, qui multipliaient les envois de pressages aux radios étrangères pour tenter d’ouvrir de nouveaux marchés. Johnny Hallyday, alors déjà une vedette en France, faisait l’objet de ces efforts pour une diffusion élargie hors des frontières hexagonales.

Les deux titres présents sur ce pressage — Mon anneau d’or et Ne joue pas à ce jeu-là — figurent également sur l’album Johnny chante Hallyday, paru fin 1965. Produit par Lee Hallyday, l’album marque une étape dans l’évolution artistique du chanteur, qui compose une partie de son répertoire, notamment durant son service militaire à Offenbourg, comme le mentionnent plusieurs sources spécialisées.

La cote de ces pressages promotionnels a fortement progressé avec le temps. Jean-François Brieu, critique musical, a qualifié l’opus de l’époque de « véritable album concept, ambitieux et superbe », appréciation reprise dans des analyses historiques de la carrière du rockeur. Les éditions limitées et les exemplaires promotionnels sont devenus des pièces recherchées par un public de collectionneurs passionnés.

Depuis plusieurs années, la reprise en popularité du vinyle — appréciée pour sa matérialité et son rendu sonore — alimente la hausse des prix pour les pressages rares. L’état de conservation du disque et de sa pochette reste déterminant : une pochette intacte et un vinyle sans rayures peuvent multiplier la valeur, tandis que des défauts d’usure réduisent sensiblement la cote.

Les professionnels recommandent la prudence et l’expertise avant toute transaction. L’authentification par un spécialiste et la consultation des historiques d’enchères figurent parmi les démarches conseillées pour établir la valeur réelle d’un pressage ancien de Johnny Hallyday.