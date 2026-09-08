Jim Iyke fait un geste à un car spotter, la vidéo fait réagir au Nigeria

Une courte vidéo montrant l’acteur de Nollywood Jim Iyke remettre de l’argent à un car spotter depuis son SUV a déclenché un flot de réactions au Nigeria, entre applaudissements et débat sur les sollicitations de rue.

Un simple geste, quelques secondes de vidéo et beaucoup de commentaires. Jim Iyke s’est retrouvé au centre d’une conversation très people au Nigeria après la diffusion, lundi 7 septembre 2026, d’une séquence le montrant à bord d’un Cadillac Escalade noir, lorsqu’un car spotter s’approche de son véhicule. L’acteur baisse alors sa vitre et lui remet de l’argent avant de reprendre sa route.

La scène a été relayée ce mardi 8 septembre par le média nigérian Legit.ng, qui indique que la vidéo, attribuée au compte Instagram de Jim Iyke, a rapidement suscité des réactions partagées. Pour certains internautes, le moment illustre simplement une attention spontanée et généreuse. Pour d’autres, il relance le débat sur la manière dont les célébrités gèrent les sollicitations dans l’espace public.

Pas de grande déclaration, ni de mise en scène sophistiquée : c’est précisément ce caractère très quotidien qui a séduit une partie des fans. La star de Nollywood, souvent associée à une image intense et flamboyante à l’écran, apparaît ici dans une séquence beaucoup plus légère, saisie au détour d’un trajet.

Sur les réseaux sociaux, les réactions se concentrent moins sur la voiture que sur le geste lui-même. Certains saluent une marque de respect envers le jeune homme venu à sa rencontre, tandis que d’autres estiment que ce type d’attention peut encourager davantage de sollicitations autour des célébrités. Legit.ng cite plusieurs commentaires publiés sur X illustrant cette division.

Cette nouvelle séquence rappelle à quel point Jim Iyke reste une personnalité suivie bien au-delà de ses rôles au cinéma. L’acteur nigérian, qui a bâti sa notoriété sur des personnages au tempérament fort, alimente régulièrement les conversations autour de ses prises de parole, de son style et de sa vie publique.

Bénin Web TV avait notamment relayé en 2023 une confidence de Jim Iyke sur les raisons qui, selon lui, avaient pesé sur son couple. Trois ans plus tard, c’est cette fois un moment beaucoup plus anodin qui remet son nom au cœur des discussions, preuve que chez les grandes figures de Nollywood, les détails du quotidien peuvent parfois faire autant parler qu’une sortie de film.